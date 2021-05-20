الوسط الرياضي ينعى الشهيل

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فُجع الوسط الرياضي أمس بوفاة نائب رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم (الأسبق) ورئيس نادي الهلال (الأسبق) فيصل الشهيل، حيث نعاه عدد من الأندية والرياضيين.

وتقلد الشهيل مناصب عديدة، منها مدير عام الموانئ ووكيل وزارة المواصلات والرئيس العام لمؤسسة السكك الحديدية ومحاضر في جامعة الملك سعود.

كما تقلد مناصب رياضية كثيرة، بجانب تقلده منصب نائب رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، ترأس نادي الهلال من 1390هـ إلى 1395هـ، كما عمل نائبا لرئيس النادي 3 دورات، وترأس أيضا نادي النهضة، وعمل نائبا لرئيس الاتحاد السعودي لسلاح المبارزة، وعضوا باللجنة الأولمبية السعودية، ورئيسا للجنة الأهلية لتكريم الرياضيين، ورئيسا فخريا لعدد من الأندية السعودية.

وقدم وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز الفيصل تعازيه لأسرة الفقيد.