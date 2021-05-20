شكرا لقرائتكم خبر الوسط الرياضي ينعى الشهيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتقلد الشهيل مناصب عديدة، منها مدير عام الموانئ ووكيل وزارة المواصلات والرئيس العام لمؤسسة السكك الحديدية ومحاضر في جامعة الملك سعود.
كما تقلد مناصب رياضية كثيرة، بجانب تقلده منصب نائب رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، ترأس نادي الهلال من 1390هـ إلى 1395هـ، كما عمل نائبا لرئيس النادي 3 دورات، وترأس أيضا نادي النهضة، وعمل نائبا لرئيس الاتحاد السعودي لسلاح المبارزة، وعضوا باللجنة الأولمبية السعودية، ورئيسا للجنة الأهلية لتكريم الرياضيين، ورئيسا فخريا لعدد من الأندية السعودية.
وقدم وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز الفيصل تعازيه لأسرة الفقيد.
كانت هذه تفاصيل خبر الوسط الرياضي ينعى الشهيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.