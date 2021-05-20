الهلال يسدد دينه للأهلي بعد 17 عاما

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نجح الهلال أمس الأول في تسديد دينه للأهلي وذلك عندما فاز عليه 5 /1 في المباراة التي لعبت على ملعب الأمير فيصل بن فهد ضمن المرحلة الـ28 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان ، وهي النتيجة التي قربت الهلال كثيرا من لقب الدوري، حيث تبقى له الحصول على نقطتين فقط من مباراتيه المتبقيتين أمام التعاون والفيصلي من خلال التعادل في المباراتين أو فوزه في مواجهة واحدة.

وكان الأهلي فاز على الهلال بذات النتيجة 5/ 1 ضمن مباريات المربع الذهبي في دوري موسم 2003 /2004 والذي توج الشباب بطلا له. وما بين الفوزين، هناك تشابه كبير في أشياء أخرى، بخلاف النتيجة (5/ 1)، خاصة في سيناريو المباراتين، حيث شهدت المباراة التي حسمها الأهلي، احتساب ركلتي جزاء سجل منها الأهلي هدفيه الأول عن طريق حسين عبدالغني، والثالث عبر البرازيلي خوسيه روجيرو الذي سجل 3 أهداف بتلك المباراة (هاتريك) فيما سجل الهدف الخامس البرازيلي كارلوس كيم، كما شهدت المباراة طرد حارس الهلال محمد الدعيع.

وفي مباراة أمس الأول، سجل الهلال هدفين من ركلتي جزاء، وطرد مدافع الأهلي معتز هوساوي.

وهناك تشابه آخر، حيث كان الفوز الأهلاوي في 23 من شهر مايو وهو نفس الشهر الذي أخذ فيه الهلال ثأره (19 مايو).