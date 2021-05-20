اجتماع لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يعقد مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب دورته العادية الـ 44 عن بعد الخميس المقبل برئاسة اليمن، يسبقه اجتماع الدورة الـ66 للمكتب التنفيذي للمجلس برئاسة مصر. وأوضحت الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية هيفاء أبو غزالة أمس أنه سيتم عرض العديد من الموضوعات الهامة التي تخدم الشباب العربي من برامج وأنشطة وجلسات حوارية على جدول أعمال المجلس الوزاري مثل نموذج محاكاة برلمان الشباب العربي وإطلاق مبعوثين افتراضيين للشباب العربي ومنتدى الشباب العربي الأوروبي الثامن وبغداد عاصمة الشباب العربي لعام 2020 وبرنامج رحلة المشاعر المقدسة لشباب الدول العربية.



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