شكرا لقرائتكم خبر 84 خماسية بدوري المحترفين يتزعمها الأهلي والهلال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - منذ بدء دوري المحترفين في عام 2008، انتهت 84 مباراة بخماسية سجلها 14 فريقا.

وعادل الهلال عدد مرات فوز الأهلي بخماسية بعد أن تغلب عليه أمس الأول 5 /1 (هدف لسالم الدوسري وهدفان لبافيتيمبي قوميز ومثلهما لصالح الشهري) في الجولة الـ28 لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ليبقيا أكثر الفرق تحقيقا للفوز بخمسة أهداف 18 مرة.

كما عادل الهلال الأهلي في عدد مرات الفوز بخماسية في موسم واحد، حيث كان الأهلي قد فاز 4 مرات بخمسة أهداف في موسم 2017 على حساب فرق الرائد والشباب والباطن والتعاون، وهو الرقم الذي حققه الهلال في هذا الموسم بفوزه على فرق العين والفتح والشباب والأهلي.

وجاءت خماسيات الهلال في مرمى 14 فريقا، بينما سجل الأهلي خماسياته في مرمى 12 فريقا.

ويأتي فريق الاتحاد في المركز الثالث بفارق كبير عن الأهلي والهلال من حيث تحقيق الفوز بخماسية.

وفاز الاتحاد بخماسية 10 مرات، يليه النصر رابعا (9 مرات) ثم الشباب خامسا (5 مرات)، وتأتي فرق الفتح والوحدة والتعاون والرائد (4 مرات) ثم نجران (3 مرات) والفيصلي (2) والاتفاق والقادسية والفيحاء مرة واحدة.