شكرا لقرائتكم خبر عن مسافي يضم ثنائي البطائح الشهياري وساهيد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة: نزار جعفر

أعلن نادي مسافي عن تجديد عقود عدد من لاعبي الفريق الأول من المواطنين والأجانب من بينهم محمد العوبد، والإيفواري إبراهيما دياكيتي، إلى جانب ضم الثنائي سعيد الشهياري والنيجيري المقيم ساهيد أولاتونجي من نادي البطائح، وكانت إدارة مسافي جددت الثقة في المدرب الوطني محمد الخديم ليقود الفريق للموسم الثاني على التوالي.

وأكد سعيد حمود المحرزي رئيس مجلس إدارة مسافي أن تجديد عقود اللاعبين المميزين بجانب المدرب الخديم يأتي في إطار تحقيق الاستقرار الفني للفريق والاستعداد للموسم الكروي الجديد، مشيراً إلى أن البحث جار عن مهاجم أجنبي ثان ليكون بجانب الايفواري دياكيتي.

ولفت المحرزي إلى أن لقب «الحصان الأسود»، الذي يميز مسافي في كل موسم لم يأتِ من فراغ، حيث يظل الفريق رقماً صعباً وعقبة في طريق معظم الأندية، التي دائماً ما تعاني عندما تخوض مبارياتها على ملعب «الرعب» في مسافي.

وأشاد المحرزي بالفكر التدريبي للمدرب الخلوق محمد الخديم الذي يعتبر مكسباً للفريق، منوهاً إلى أن الإعداد للموسم الجديد سينطلق في أغسطس القادم، وأشار إلى أن مسافي بالرغم من الإمكانات المتواضعة وضعف الميزانية المالية إلا أن الأمور سارت بشكل طيب من خلال الدعم الشهري الذي يقدمه اتحاد الكرة والمخصص لبعض أندية الدولة.