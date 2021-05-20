شكرا لقرائتكم خبر عن آلاف المشجعين يفقدون تذاكر يورو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: ضمياء فالح

فقد آلاف المشجعين المتطلعين لحضور نصف نهائي ونهائي أمم أوروبا (يورو) في الصيف تذاكرهم بعدما اكتشفوا أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) شطب مقاعدهم كجزء من عملية ملء نصف ملعب ويمبلي في العاصمة البريطانية لندن الذي يستضيف المراحل الأخيرة للبطولة ضمن احتياطات جائحة كوفيد -19.

وعبر المشجعون الذين احتفظوا بتذاكرهم التي اشتروها منذ 2019 عن خيبة أملهم الكبيرة فيما ارتفعت أسعار التذاكر غير المشطوبة لـ10 أضعاف السعر ووصل سعر التذكرة الواحدة لـ1500 استرليني.

ورغم اعتذار يويفا ببيانه الرسمي ووعده بأولوية المشطوبة تذاكرهم في الحضور حال عودة الملعب لطاقته الإستيعابية الكاملة (90 ألف مقعد) إلا أن مواقع التواصل الاجتماعي اشتعلت بالانتقادات وغرد أحدهم: «تذكرتي وتذكرة ابني لنهائي يورو ألغيتا بعد قرعة أجراها يويفا وقبل يومين شاهدت شركة راعية للبطولة تعرض بيع التذاكر»، وكتب آخر: «أتساءل لماذا شطبت تذاكر المشجعين بسبب تحديد عدد الجمهور بينما بقيت اسعار تذاكر الـVIP على حالها وتباع بسعر 1500 إسترليني؟ خسرت فرصة حضور 3 مباريات لكن لو كنت ثرياً لتمكنت من حضور المباريات من خلال التعاون مع يويفا»، وكتب ثالث: «كرة القدم ليست للمشجعين بل للأغنياء والفاسدين».

ويشغل المشجعون حالياً 25% من سعة ملعب ويمبلي لمباريات منتخب إنجلترا في تصفيات البطولة (22.500 متفرج فقط) ويتطلع اتحاد الكرة لرفع النسبة لـ50% لمباريات إنجلترا في دور المجموعات.