شكرا لقرائتكم خبر عن التعادل السلبى يحسم مواجهة غزل المحلة والجونة فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حسم التعادل السلبى نتيجة مباراة غزل المحلة والجونة التي أقيمت ضمن لقاءات الجولة الـ23 من بطولة الدورى المصرى الممتاز، والتي استضافها ملعب خالد بشارة.

وبهذه النتيجة يحتل فريق الجونة المركز الثانى عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 27 نقطة بعد أن لعب 23 مباراة فاز فى 6 لقاءات وتعادل في تسع مباريات وخسر مثلهم وسجل لاعبوه 24 هدفاً وتلقت شباكه 27 هدفاً.

فيما يحتل غزل المحلة المركز التاسع برصيد 31 نقطة بعد أن لعب 23 مباراة فاز فى 7 لقاءات وتعادل في 10 مباريات وخسر 6 مواجهات، وسجل لاعبوه 20 هدفاً وتلقت شباكه 23 هدفاً.

وجاءت أحداث المباراة سجالا بين لاعبى الفريقن، حيث جاءات المحاولات من قبل لاعبى غزل المحلة عن طريق أحمد الشيخ وإسلام فؤاد، بينما جاءت محاولات الجونة عن طريق عمر السعيد وعمرو بركات.

وخاض غزل المحلة اللقاء بتشكيل مكون من:

محمود رضا فى حاسة المرمى.

في خط الدفاع: فتحى مبروك، محمد فتح الله "كماتشو"، أحمد عيد، هشام بلحة.

في خط الوسط: أحمد النادرى، معتز كاجو، أحمد الشيخ، يحيى حامد.

في الهجوم: إسلام فؤاد، يحيى عبده.

بينما جاء تشكيل الجونة بقيادة رضا شحاتة كالتالى:

حراسة المرمى: إسلام طارق.

الدفاع: جوزيف نجويم - أحمد سعداوى، لوكا، محمد يكن.

وسط الملعب: إسلام عبد النعيم - سيرج أكا - نور السيد - أحمد عامر.

الهجوم: عمرو بركات، وعمر السعيد.