شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل الرسمى لمباراة المصرى والاتحاد السكندرى فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن على ماهر، المدير الفني لنادى المصري البورسعيدي، وحسام حسن مدرب الاتحاد السكندرى، تشكيل الفريقين، استعدادا للمباراة التي ستقام بعد قليل على استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل المصرى كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد دعدور

الدفاع: كريم العراقي، أحمد شوشة، إسلام صلاح ، حسن على

الوسط: كاسينجو، محمد عنتر، أحمد رفعت، فريد شوقي، إيزي إيمكا

الهجوم: عمر كمال عبد الواحد.

بينما جاء تشكيل الاتحاد كالتالى:

محمد صبحى، محمود رزق، ديمون لوي، مروان عطية، السيد سالم، هشام صلاح، حسام عاشور، عبد الغنى محمد، عبد السميع سيمو، روماريو، إيمانويل أكوي.

يدخل المصرى اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على غزل المحلة بهدفين مقابل هدف، فيما تعادل الاتحاد السكندرى مع الطلائع بهدف لكل فريق فى نفس الجولة.

ويحتل المصرى البورسعيدى المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 36 نقطة بعد أن لعب 22 مباراة فاز في 9 لقاءات وتعادل في مثلهم وخسر 4 مباريات وسجل لاعبيه 28 هدفاً وتلقت شباكه 18 هدفاً

فيما يحتل الاتحاد السكندرى المركز السابع برصيد 31 نقطة بعد أن لعب 22 مباراة فاز في 8 لقاءات وتعادل في 7 مواجهات وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 26 هدفاً وتلقت شباكه 27 هدفاً.

وطالب على ماهر المدير الفني للمصرى البورسعيدى لاعبيه بمواصلة نغمة الانتصارات لمزاحمة الاهلى والزمالك على صدارة المسابقة والهروب من ملاحقة بيراميدز على المركز الثالث بالمسابقة

بينما طالب العميد حسام حسن المدير الفني للاتحاد السكندرى لاعبيه بمصالحة جماهيرهم الغاضبة من تراجع النتائج بالفترة الأخيرة مشدداً على ضرورة الخروج بالثلاث نقاط أمام الفريق البورسعيدى الليلة.