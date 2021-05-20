شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يهاجم الطلائع بالجزيري وزيزو وبن شرقي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الزمالك، التشكيل الذي سيخوض به مباراة طلائع الجيش المقرر لها التاسعة من مساء اليوم ضمن مباريات الجولة الـ 23 للدوري.

وجاء تشكيل الزمالك ضد طلائع الجيش كالتالي :

حراسة المرمي : محمد عواد

خط الدفاع : حازم إمام – محمد عبد الغني – محمود الونش – محمد عبد الشافي

خط الوسط : طارق حامد – فرجاني ساسي

خط الهجوم : إسلام جابر– أشرف بن شرقي –أحمد سيد زيزو – سيف الجزيري

ووصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى ستاد القاهرة الدولي، استعدادا لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها بعد قليل، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرون من مسابقة الدوري الممتاز، وقام لاعبو الفريق الزمالك بمعاينة أرضية ستاد القاهرة، استعدادا لمواجهة طلائع الجيش.

فيما عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك محاضرة فنية مع لاعبي الفريق في فندق الإقامة خلال المعسكر المقام حاليا استعدادا لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها التاسعة من مساء اليوم ضمن مباريات الجولة الـ 23 للدورى.

وشدد كارتيرون علي لاعبيه بضرورة إغلاق منطقة وسط الملعب على لاعبي طلائع الجيش، وكذلك حذر المدافعين من تسديدات لاعبي الطلائع من مسافات بعيدة، في ظل امتلاك فريق الطلائع لعدد من المميزين في التسديدات البعيدة، كما حذرهم من تحركات عمرو جمال مهاجم طلائع الجيش.

من ناحية أخرى يواجه الزمالك أزمة بسبب بعض الغيابات عن الفريق، فى مقدمتهم محمود علاء الذى تعرض للإصابة بمزق فى العضلة الضامة، واستمرار تأهيل عبدالله جمعة الذى يعانى من الإصابة بكدمة فى الرباط الداخلى للركبة، كما يغيب محمود عبد الرزاق شيكابالا بسبب الإيقاف لمدة مباراتين من جانب اتحاد الكرة على خلفية أحداث مباراة القمة أمام الأهلى وإشارته للحذاء أثناء خروجه من الملعب ردا على هتافات الجماهير ضده، كما يغيب المغربى حميد أحداد الذى يعانى من التواء فى القدم خلال مواجهة انبى.

ويدخل الزمالك مباراة طلائع الجيش محتلاً صدارة جدول ترتيب الدورى، برصيد 48 نقطة، حصدهم من 22 مباراة، حقق الفوز فى 14 وخسر مواجهتين، وتعادل فى 6، وسجل لاعبوه 39 هدفا كأقوى خط هجوم، فيما استقبل 15 هدفا، ويسعى الزمالك لزيادة الفارق مع الأهلي في صراع الصدارة بالوصول إلى 10 نقاط فرق من خلال الفوز على الطلائع حيث يحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 41 نقطة.

ويحتل طلائع الجيش المركز الحادى عشر برصيد 27 نقطة، بعدما خاض 22 مباراة، حقق الفوز فى 7، وتعادل فى 6، وخسر 9، وسجل لاعبوه 30 هدفًا، وسكنت شباكه 24 هدفا.