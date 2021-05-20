شكرا لقرائتكم خبر عن عواد في حراسة المرمى والجزيري يقود هجوم الزمالك أمام طلائع الجيش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لنادي الزمالك، عن تشكيل فريقه الذي سيخوض مواجهة طلائع الجيش بعد قليل، في إطار مباريات الجولة الـ 23 من منافسات الدوري المصري الممتاز.

ويسعى الفارس الأبيض إلى الانتصار في مبارياته المتبقية ببطولة الدوري من أجل الحفاظ على حظوظه في التتويج بالدرع المحلي الأغلي.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: محمد عبدالشافي – محمود حمدي «الونش» – محمد عبدالغني – حازم إمام.

خط الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي – إسلام جابر – أحمد سيد «زيزو» – أشرف بن شرقي

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري

ويتواجد على مقاعد البدلاء كلاً من: محمود عبدالرحيم «جنش» وحسام عبدالمجيد وحمزة المثلوثي وأحمد فتوح ومحمود عبدالعزيز ومحمد أشرف «روقا» وسيف جعفر ومروان حمدي وأسامة فيصل.