شكرا لقرائتكم خبر عن جريزمان يعوض رحيل رونالدو عن يوفنتوس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قالت تقارير صحفية إسبانية أن إدارة يوفنتوس الإيطالي تسعى إلى الحصول على خدمات المهاجم الفرنسي أنطونيو جريزمان خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويُبدي النادي الإيطالي مرونة كبيرة في عملية التفاوض مع نظيره الإسباني بإتاحة الحصول على خدمات اللاعب بشكل نهائي أو بنظام الإعارة لمدة لا تقل عن موسم والتكفل بدفع راتبه.

ويرى مسئولي يوفنتوس أن جريزمان سيكون بديل مميز لرحيل كريستيانو رونالدو المحتمل خلال الصيف.

ووفقاً للتقارير فإن لابورتا، رئيس برشلونة، لا يريد استمرار أنطونيو جريزمان في صفوف الفريق خلال الموسم المقبل ويفضل استبداله بمهاجم على مستوى أفضل وذلك بالرغم من ارتباطهما بعقد يمتد حتى منتصف 2024.

ولعب جريزمان 50 مباراة مع برشلونة تمكن خلالها من لمساهمة في تسجيل 31 هدف بالإضافة إلى التتويج ببطولة كأس ملك إسبانيا.