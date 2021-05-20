شكرا لقرائتكم خبر عن أسطورة فرنسا يكشف لـ«المصري اليوم» سر عودة بنزيما ويتوقع سيناريو يورو 2020 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تحدث أسطورة كرة القدم الفرنسية السابق وليام جالاس، عن عودة مواطنه كريم بنزيما نجم فريق ريال مدريد الإسباني إلى منتخب فرنسا مرة أخرى للمرة الأولى بعد غياب ستة أعوام.

يأتي ذلك بعدما أعلن ديدييه ديشامب، المدير الفني للمنتخب الفرنسي، عودة بنزيما إلى القائمة النهائية التي تستعد لخوض مُنافسات كأس الأمم الأوروبية «يورو 2020».

وغاب بنزيما صاحب الـ 33 عامًا عن منتخب الديوك الفرنسية في السنوات الستة الأخيرة، على خلفية تورطه في قضية ابتزاز زميله ماتيو فالبوينا في 2015.

وقال جالاس في تصريحات خاصة إلى مراسل صحيفة «المصري اليوم» الخميس: «أشعر بسعادة غامرة بعودة بنزيما لقيادة هجوم المنتخب الفرنسي. لذلك من الواضح أن بنزيما سيمنح هذا المنتخب ميزة إضافية لكي ينجح في نهائيات يورو 2020».

أضاف صاحب الـ 43 عامًا: «على الجانب الفني عودة بنزيما مُهمة جدًا بالنسبة لمنتخبنا، لأسباب كثيرة، يأتي أبرزها أن الثنائي وسام بن يدر أو أوليفييه جيرو، لا يقدمان مستويات جيدة مع أنديتهم الوقت الحالي. لذا، نعم، بالنسبة لي كان هذا القرار طبيعي».

وعن حظوظ فرنسا في يورو 2020 أوضح جالاس قائلًا: «على الورق أعتقد أن المنتخب الفرنسي مُرشح بقوة، لديهم حظوظ كبيرة بالفعل في الفوز بهذا اللقب، الكثير من النقاد والإعلاميون يتحدثون عن أن كأس أمم أوروبا سيتوج به منتخبنا، لكن هذا بالنسبة لي يعني مزيد من الضغط على ديشامب وكذلك اللاعبين».

ويلعب المنتخب الفرنسي ضمن المجموعة السادسة، التي تضم البرتغال (حاملة اللقب) وألمانيا والمجر.

ولعب جالاس بقميص عدة أندية إنجليزية أبرزها توتنهام هوتسبير وتشيلسي وآرسنال، حيث انضم إلى الجانرز قادمًا من البلوز عقب خلافه الشهير مع المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لتشيلسي في ذلك الوقت، وقدم مستويات رائعة تحت قيادة مواطنه الفرنسي آرسين فينجر وحقق عدة ألقاب محلية.

وعلى الصعيد الدولي لعب جالاس ما يقرب من 50 مباراة بقميص المنتخب الفرنسي ونجح في التتويج بلقب كأس العالم للقارات عام 2003 على حساب منتخب الكاميرون وحصل على وصافة كأس العالم 2006 أمام المنتخب الإيطالي الفائز باللقب.