شكرا لقرائتكم خبر عن لوفرين يُعلق على رحيل صلاح عن ليفربول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال ديان لوفرين لاعب زينيت سان بطرسبرج الروسي، أن زميله السابق محمد صلاح يقدم أداء مميز في مباريات الدوري الإنجليزي خلال الموسم الحالي.

ورفض لوفرين القطع برحيل صلاح عن صفوف الريدز بنهاية الموسم الحالي حيث صرح «أتمنى الأفضل لصلاح، أتمنى أن يفوز بالكثير من البطولات مع ليفربول، لكن كرة القدم يمكن أن تتغير، لنرى ماذا سيحدث».

وأضاف خلال تصريحات مع شبكة سكاي سبورتس «لا أستطيع التحدث باسم صلاح عن خططه لكنني أعتقد أنه يشبهني، إذا كان يركز فهذا حقيقي لقد أظهر ذلك بتسجيل الأهداف، لكن لا يمكن أن تعرف أبدا ماذا سيحدث في كرة القدم».

وتجمع الثنائي صداقة قوية ودائما ما يحرصا على التواصل المستمر ومشاركة لحظاتهم الجيدة مع المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت تقارير صحفية إسبانية، أكدت إلى وجود اهتمام من قبل ريال مدريد وبرشلونة للتعاقد مع محمد صلاح خلال فترة الانتقالات القادمة.