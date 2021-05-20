شكرا لقرائتكم خبر عن عودة سيراميكا للتدريبات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استأنف فريق سيراميكا كليوباترا التدريبات الجماعية مساء اليوم، عقب الراحة التي حصل عليها الفريق الفترة الماضية، بعد خوض مباراة سموحة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بين الفريقين، بهدف لكل منهما.

وخاض اللاعبون مرانًا قويًا تحت قيادة الجهاز الفني بقيادة ضياء السيد، وتم التركيز على رفع معدلات اللياقة البدنية للاعبين، بعد الراحة السليية التي حصلوا عليها.

وفي سياق متصل، ينتظم كوامي بونسو، لاعب وسط فريق سيراميكا كليوباترا في التدريبات الجماعية غدًا، عقب العودة من غانا، بعد أن حصل على إذن بإعفائه من مران اليوم.