شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب صن داونز ينتقد نجم فريقه بسبب قميص الأهلي: تصرف لا يصح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتقد مانكوبا منجكيثي، المدير الفني لنادي صن داونز الجنوب أفريقي، مهاجم فريقه الأوروجوياني جاستون سيرينو بسبب ارتدائه لقميص النادي الأهلي عقب هزيمة فريقه بهدفين نظيفين أمام المارد الأحمر في لقاء ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا الذي أقيم في القاهرة.

ويستعد الأهلي للحلول ضيفًا على صن داونز، السبت المقبل، في مباراة الإياب.

وكان سيرينو قد التقطت له صورًا عقب صافرة نهاية مباراة الذهاب مباشرة وهو يرتدي قميص الأهلي بعد استبدال قميصه مع أحد لاعبي الشياطين الحمر، وهو ما أثار حفيظة مشجعي صن داونز.

وارتبط سيرينو خلال الأشهر الماضية بالانتقال إلى النادي الأهلي، كما لم يخف اللاعب رغبته في ارتداء القميص الأحمر.

ومن جانبه، علق مانكوبا منجكيثي على اللقطة في تصريحات نقلها موقع «نيوز 24» الجنوب أفريقي قائلًا: «أفضل ألا أعلق لأنها خارج النطاق الذي نحب أن نتحدث عنه، ولكن لا أعتقد أنه كان تصرفًا مناسبًا منه، ولكنه شيء لا أريد أن أركز عليه كثيرًا في هذه المرحلة».

وأضاف: «أود أن أركز أكثر على المباراة بدلًا من التركيز على الأشياء السلبية التي يمكن أن تؤثر علينا في اللقاء، اللاعب نفسه الذي يمكنني أن أقول عنه شيئًا سلبيًا الآن يمكن أن يفعل شيئًا يوم السبت يجعلنا نفوز بالمواجهة».