شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم سعيد: ما يحدث في الزمالك لا يليق باسمه ولا بجماهيره والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى إبراهيم سعيد، مدافع الأهلي والزمالك السابق، استيائه الشديد لما يحدث داخل نادي الزمالك في الفترة الحالية.

وكانت أنباء ترددت في الساعات الماضية عن رحيل اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة اللواء عماد عبدالعزيز، وتعيين لجنة جديدة برئاسة حسين لبيب.

وقال إبراهيم سعيد، على صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الإجتماعي «فيس بوك»: «‏ما يحدث في نادي الزمالك حاليا لا يليق باسمه ولا بجماهيره»، مضيًفا: «كل الدعم لنادي الزمالك وعدم الاستقرار هدم للكورة المصرية».

يذكر أن الزمالك سوف يلتقي مع طلائع الجيش، مساء الخميس، على ستاد القاهرة، ضمن مباريات الأسبوع الثالث والعشرون من مسابقة الدوري الممتاز.