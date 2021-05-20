شكرا لقرائتكم خبر عن كرواتش يدافع عن جيرارد أمام انتقادات دخوله قاعة مشاهير الدوري الإنجليزي الممتاز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - دافع بيتر كرواتش، مهاجم ليفربول ومنتخب إنجلترا السابق، عن زميله ستفين جيرارد بعد الانتقادات التي تعرض لها بمناسبة انضمامه لقاعة مشاهير الدوري الإنجليزي.

وهاجم عدد من متابعي الكرة الإنجليزية هذا الاختيار بداعي أن نجم ليفربول السابق لم يُتوج ببطولة الدوري طوال مسيرته الكروية التي امتدت لنحو 17 عام.

ويرى كرواتش أن قاعة المشاهير تضم أفضل اللاعبين وليس الأكثر تتويجاً وحملاُ للألقاب، معتبراً أن قائد ليفربول السابق واحد من أفضل لاعبي الكرة الإنجليزية عبر التاريخ.

وكانت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز قد ابتكرت فكرة جديدة لتكريم أساطير بطولة الدوري الإنجليزي بضمهم إلى قاعة المشاهير، والتي يتواجد فيها حالياً 8 نجوم (تييري هنري، دينيس بيركامب،آلان شيرار، فرانك لامبارد، ستيفن جيرارد، بيكهام).

ويعد ستيفن جيرارد من أبرز لاعبي ليفربول والمنتخب الإنجليزي وسبق له تحقيق عدد من الألقاب يأتي في مقدمتها دوري أبطال أوروبا، ولكنه لم يحصد بطولة الدوري الإنجليزي من قبل ولكنه حصد مركز الوصافة 3 مرا.