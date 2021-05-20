شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب السعودية لكرة الصالات: نفكر في الوصول إلى أبعد نقطة.. ومدرب جزر القمر: الأداء أهم من النتيجة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تحدث الإسباني لويس فونيسكا المدير الفني لمنتخب السعودية لكرة الصالات، عن حظوظ منتخب السعودية خلال منافسات بطولة كأس العرب في نسختها الخامسة التي تنطلق اليوم في العاصمة المصرية القاهرة.

وقال لويس فونيسكا ، خلال المؤتمر الصحفي لمباراة السعودية وجزر القمر الذي عقد في صالة د. حسن مصطفى بمدينة أكتوبر بالقاهرة ، أنه يفكر أولا في كيفية الفوز في المباراة الافتتاحية له امام جزر القمر ثم العمل علي حجز بطاقة التأهل للدور الثاني.

وأشار لويس فونيسكا أنه كمدرب يفكر في الذهاب الي أبعد نقطة في البطولة والوصول الي اليوم الختامي ، لكنه يصب تركيزه أولا علي لقاء جزر القمر، خاصة وأنها مباراة لن تكون سهله بعد معرفته يتواجد لاعبين محترفين في صفوف منتخب جزر القمر بالدوري الفرنسي.

كنا أثني فيصل السلطان لاعب منتخب السعودية لكرة الصالات ، علي تنظيم البطولة التي يتوقع لها أن تكون قوية بين جميع المنتخبات ، مشيرا إلي سعي منتخب بلاده لتقديم مستوي يليق بالكرة السعودية.

في المقابل أكد الفرنسي جوتين جين فيليب المدير الفني لمنتخب جزر القمر لكرة الصالات ، أنه يرغب في خوض مباريات جيدة خلال البطولة العربية بعيداً عن النتائج خاصة وأن منتخب جزر القمر حديث العهد.

و أضاف جوتين جين فيليب أنه يرغب في تحقيق نتيجة إيجابية في المباراة الأولي للحصول علي دفعه معنوية خلال باقي مباريات الدور الأول.

وقال سيد سالم لاعب منتخب جزر القمر لكرة الصالات ، أنهم كلاعبين استعدوا جيداً لمواجهات البطولة ويطمحون في الفوز علي السعودية لتكون بداية قوية لمنتخب جزر القمر.