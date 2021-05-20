شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب المغرب لكرة الصالات: نسعى للمنافسة على كأس العرب.. ومدرب الإمارات: البطولة احتكاك جيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد هشام دكيك المدير الفني لمنتخب المغرب لكرة الصالات على أهمية منافسات بطولة كأس العرب لكرة الصالات بالنسبة لمنتخب بلاده، مشيرا إلى أنه يعمل من أجل التتويج باللقب العربي لأول مرة مثلما حقق المنتخب المغربي لقب بطولة كأس أفريقيا مؤخراً.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي للمباراة التي تجمع بين منتخبي المغرب والإمارات غداً في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية لبطولة كأس العرب التي تستضيفها العاصمة المصرية.

وقدم هشام دكيك، الشكر إلى الأشقاء المصريين على حفاوة الترحيب واستضافة المنتخبات العربية داخل الصالات، مؤكداً على أن عودة النشاط الكروي لكرة الصالات أمر يحسب للاتحاد العربي.

في حين أشار زراعي يوسف لاعب منتخب المغرب لكرة الصالات، أن منتخب بلاده يبحث عن تقديم مباريات قوية خلال المنافسات التي تقام على مدار ١٠ أيام، والمنافسة على اللقب العربي ليضاف إلى سجل انجازات المنتخب المغربي لكرة الصالات.

في المقابل تمني عبدالرؤوف عمر المدير الفني لمنتخب الإمارات لكرة الصالات، على الاستفادة من البطولة خاصة وأنها المشاركة الأولي لمنتخب الإمارات على مستوي كرة الصالات العربية، موضحا تطور منتخب الامارات في الفترة الماضية، متمنياً في الوقت نفسه زيادة مشاركة عدد المنتخبات المشاركة في النسخة القادمة لكونها بطولة تعد احتكاك جيد لجميع المنتخبات العربية.

وأشار عبدالرؤوف عمر أن مباراة الغد أمام المغرب ستكون قوية خاصة وأنها أمام منتخب حائز على لقب كأس إفريقيا ويضم لاعبين اقوياء على مستوي الميدان، مشيرا إلى أن المجموعة بها منتخبات قوية.

في حين تمني محمد عبيد محمد كابتن منتخب الامارات لكرة الصالات تشريف الكرة الإماراتية خلال منافسات البطولة العربية، مؤكدا على استعداد زملائه بشكل قوي وجيد خلال الحصص التدريبية في الأيام الأخيرة قبل المشاركة في البطولة.