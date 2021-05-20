بيريز: ريفر بليت اظهر معدنه الحقيقي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 20 مايو 2021

كشف لاعب فريق ​ريفر بليت​ الأرجنتيني ​إنزو بيريز​ أن فريقه أظهر معدنه الحقيقي، وذلك بعدما شارك لاعب الوسط في مركز حراسة المرمى في مباراة فريقه أمام ​اندبيندينتي سانتا​ في الكولومبي في ​بطولة كوبا ليبرتادوريس​.



ولم يقم بيريز سوى بـ4 تصديات ليمنح فريقه الفوز (2-1) على سانتا في الكولومبي الذي كان له 22 تسديدة، واستحوذ على الكرة بنسبة 69%.

وصرح بيريز قائلا: "للأسف كان علينا أن نتعامل مع مسألة الإصابات والعدوى في الفريق، لكن أنقذنا حب الجميع للفريق وشخصيتهم القوية".

وأضاف: "لقد أظهرنا مرة أخرى مدى تماسكنا كمجموعة ومعدننا الحقيقي كأشخاص، لقد حاولت التركيز ومساعدة الفريق، وسيكون هناك الكثير من الأحاديث حول تلك المباراة".

واختتم: "لقد كنت أطرح الأسئلة وأتدرب مع مدرب حراس المرمى واستمع للنصيحة، لقد خسرت القليل، لكنني كنت دائما استخدم ضربات الجزاء كمرجع لي".