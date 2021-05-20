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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بيريز: ريفر بليت اظهر معدنه الحقيقي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 20 مايو 2021
كشف لاعب فريق ريفر بليت الأرجنتيني إنزو بيريز أن فريقه أظهر معدنه الحقيقي، وذلك بعدما شارك لاعب الوسط في مركز حراسة المرمى في مباراة فريقه أمام اندبيندينتي سانتا في الكولومبي في بطولة كوبا ليبرتادوريس.
ولم يقم بيريز سوى بـ4 تصديات ليمنح فريقه الفوز (2-1) على سانتا في الكولومبي الذي كان له 22 تسديدة، واستحوذ على الكرة بنسبة 69%.
وصرح بيريز قائلا: "للأسف كان علينا أن نتعامل مع مسألة الإصابات والعدوى في الفريق، لكن أنقذنا حب الجميع للفريق وشخصيتهم القوية".
وأضاف: "لقد أظهرنا مرة أخرى مدى تماسكنا كمجموعة ومعدننا الحقيقي كأشخاص، لقد حاولت التركيز ومساعدة الفريق، وسيكون هناك الكثير من الأحاديث حول تلك المباراة".
واختتم: "لقد كنت أطرح الأسئلة وأتدرب مع مدرب حراس المرمى واستمع للنصيحة، لقد خسرت القليل، لكنني كنت دائما استخدم ضربات الجزاء كمرجع لي".