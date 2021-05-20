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شقيقه: اتمنى ان ينتقل بوغبا الى برشلونة 

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 20 مايو 2021

اعرب ماتياس ​بوغبا​، شقيق الدولي الفرنسي بول نجم مانشستر يونايتد عن رغبته في رؤية ​شقيقه​ بالانتقال إلى صفوف برشلونة الاسباني.

وينتهي عقد بوغبا مع مانشستر يونايتد في صيف 2022، ولم يتفق الطرفان على التجديد حتى الآن.

وقال ماتياس، أثناء استضافته في برنامج "الشيرينغيتو" الإسباني:" أتمنى أن يوقع بول مع برشلونة".

يذكر أن بوغبا ارتبط كثيرًا بالانتقال إلى صفوف للعب تحت قيادة زين الدين زيدان.

وربطت تقارير اخرى الدولي الفرنسي بالعودة الى صفوف يوفنتوس الايطالي مجدداً.

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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