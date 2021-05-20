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جماهير اليورو ستدخل إلى بطرسبورغ بدون تأشيرة

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر جماهير اليورو ستدخل إلى بطرسبورغ بدون تأشيرة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 20 مايو 2021

قررت اللجنة المنظمة لبطولة أمم أوروبا في مدينة ​بطرسبورغ​ الروسية السماح بدخول المشجعين خلال البطولة إلى الأراضي الروسية من دون تأشيرة.

وذكر بيان اللجنة أن رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين وقع تعديلات على وثائق السماح بالدخول إلى ​روسيا​ للمواطنين الأجانب الذين سيشاركون في أحداث بطولة أمم أوروبا خلال المباريات التي ستستضيفها مدينة بطرسبورغ.

وتشمل التسهيلات وفود اليويفا والموظفين المشاركين في الإعداد للبطولة وإدارتها والمشاركين في المباريات وممثلي وسائل الإعلام والمتطوعين.

وسيتمكن المشجعون الأجانب حاملو تذاكر المباريات في بطرسبورغ من الدخول إلى روسيا من دون تأشيرة، ويكفي المشجع للدخول إلى الأراضي الروسية حصوله على "هوية المشجع" وفحص PCR سلبي النتيجة.

وتستضيف بطرسبورغ 7 مباريات في البطولة، 6 في دور المجموعات ومباراة واحدة في الدور ربع النهائي.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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