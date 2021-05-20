دكيك: اريد التتويج ببطولة كأس العرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 20 مايو 2021

اشار مدرب ​منتخب المغرب​ لكرة الصالات ​هشام دكيك​ الى أهمية منافسات ​بطولة كأس العرب​ بالنسبة لمنتخب بلاده.



واكد أنه يعمل من أجل التتويج باللقب العربي لأول مرة، مثلما حقق المنتخب المغربي لقب بطولة كأس أفريقيا مؤخرا، وقدم دكيك الشكر للأشقاء المصريين علي حفاوة الترحيب والاستضافة، موضحا أن عودة النشاط الكروي لكرة الصالات أمر يحسب للاتحاد العربي.

بينما كشف لاعب منتخب المغرب زراعي يوسف ان منتخب بلاده يبحث عن تقديم مباريات قوية خلال المنافسات التي تقام على مدار 10 أيام، والمنافسة على اللقب العربي ليضاف إلى سجل إنجازات المنتخب المغربي.