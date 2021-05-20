اتلتيكو مدريد يتلقى صفعة قوية في الجولة الحاسمة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 20 مايو 2021

تلقى فريق ​اتلتيكو مدريد​ الاسباني صفعة قوية وذلك بغياب نجم الفريق الفرنسي توماس ​ليمار​ عن الجولة الحاسمة امام ​بلد الوليد​ في الاسبوع الاخير من ​الدوري الاسباني​.



ويحل أتلتيكو مدريد ضيفًا على بلد الوليد ضمن منافسات الأسبوع الـ 38 والأخيرة من الدوري الإسباني.

وأكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن توماس ليمار لن يتمكن من الوصول إلى الجولة الاخيرة بسبب الإصابة في العضلة اليسرى في فخذه الأيسر التي تعرض لها امام برشلونة في الكامب نو.

وأشارت الصحيفة أن ليمار يحتاج على الاقل اسبوعين للتعافي من اصابته، ما يعني خروجه من حسابات سيميوني للمباراة المرتقبة.

ويعد غياب ليمار خسارة لأتلتيكو مدريد الذي يعد أحد أبرز إيجابيات الروخي بلانكوس في الموسم.