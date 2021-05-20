إستنفار شرطة مدريد لمنع أتلتيكو أو الريال من الاحتفال باللقب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 20 مايو 2021

قامت شرطة مدريد بنشر 130 ضابطا لمنع جماهير ​أتلتيكو مدريد​ أو ​ريال مدريد​ من الاحتفالات الجماعية في العاصمة حال فوز أي منهما بلقب "الليغا" السبت.



وأوضحت الشرطة في بيان إن "130 ضابطا سيقومون بدوريات في مركزين بوسط العاصمة، حيث عادة ما تحتفل جماهير كل فريق، لمنع التجماعت الكبيرة التي قد تؤدي لانتشار عدوى فيروس كورونا".

وفي العادة تتجمع جماهير أتلتيكو مدريد، الذي يتقدم بفارق نقطتين عن الميرينغي في الصدارة قبل خوض الجولة الأخيرة، عادة بالألقاب عند نافورة نيبتونو التي تبعد نحو 600 مترا عن نافورة سيبيليس التي تحتفل جماهير ريال مدريد عندها، على الرغم أن أي من جماهير الفريقين لن تتوجه إلى هناك في حال الفوز باللقب.

وطالبت المتحدثة باسم الشرطة، إنماكولادا سانز الجماهير بالاحتفال في منازلهم أو في الشرفات وتجنب التدفق إلى وسط مدريد.

وأشارت سانز "تحسن الوضع الوبائي لكن الفيروس لا يزال موجودا ومن المهم مواصلة بذل الجهود وإبقاء الحذر".