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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تيم يواصل ترنحه على التراب ويودع بطولة ليون والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 20 مايو 2021
أكمل المُصنف الرابع عالمياً، النمساوي دومينيك تيم ترنحه وادائه السيء على الاراضي الترابية ليودّع مُنافسات بطولة ليون الدولية لكرة المضرب للرجال التي تقام على الارضاي الترابية في فرنسا، وذلك بافتتاح مُشاركته بالبطولة بعد خسارته 3 - 6 و2 - 6 أمام وصيف بطولة استوريل عام 2021، البريطاني كاميرون نوري في وقت لم يتخط الساعتين، ليتأهل اللاعب البريطاني الأعسر للدور ربع النهائي من البطولة.
وكان المصنف الثاني في بطولة ليون ستيفانوس تسيتسيباس يتأهل للدور ربع النهائي بفوزه على تومي باول بنتيجة 1-6 4-6.