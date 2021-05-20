تيم يواصل ترنحه على التراب ويودع بطولة ليون 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 20 مايو 2021

أكمل المُصنف الرابع عالمياً، النمساوي ​دومينيك تيم​ ترنحه وادائه السيء على الاراضي الترابية ليودّع مُنافسات بطولة ليون الدولية لكرة المضرب للرجال التي تقام على الارضاي الترابية في ​فرنسا​، وذلك بافتتاح مُشاركته بالبطولة بعد خسارته 3 - 6 و2 - 6 أمام وصيف ​بطولة استوريل​ عام 2021، البريطاني كاميرون نوري في وقت لم يتخط الساعتين، ليتأهل اللاعب البريطاني الأعسر للدور ربع النهائي من البطولة.

