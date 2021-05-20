جوشوا يشن هجوما على فيوري

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 20 مايو 2021

زعم الملاكم أنتوني ​جوشوا​ أن تايسون ​فيوري​ قد "خذل عالم ال​ملاكمة​" بسبب إثارة الشكوك حول مواجهتهما الصيفية المرتقبة في المملكة العربية السعودية.



وذلك بعد أن أشار فيوري إلى أنه سيضطر لمواجهة ديونتاي وايلدر للمرة الثالثة بعد أن زعم ​​أن الأميركي طلب 20 مليون دولار للتنحي جانباً وتمهيد الطريق لمواجهة جوشوا.

ثم هاجم جوشوا فيوري على تويتر، واصفا منافسه في الوزن الثقيل بالقول: "تايسون فيوري، يراك العالم الآن بهيئة المحتال الذي أنت عليه. لقد خذلت الملاكمة! كذبت على الجماهير. استخدمت اسمي للنفوذ وليس للقتال. أحضر لي أي مقاتل في البطولة يمكنه التعامل مع أعمالهم بشكل صحيح".