سارابيا متحمس للعودة الى الليغا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 20 مايو 2021

اعلنت مصادر صحفية إسبانية أن لاعب فريق ​باريس سان جيرمان​ ​بابلو سارابيا​ يرغب في مغادرة الدوري الفرنسي والعودة إلى الليغا خلال الموسم المقبل.



واوضحت هذه المصادر ان سارابيا متحمس جدًا للعودة إلى الليغا، على الرغم من أن أرقامه مع العملاق الباريسي لم تكن سيئة للغاية، حيث خاض 27 مباراة هذا الموسم، 13 منها كأساسي وسجل 6 أهداف، وهي أرقام أسوأ قليلًا من الموسم الماضي، مؤكدة أن هناك 4 أندية في الليغا مهتمة بضم بابلو سارابيا إذا كان متاحًا هذا الصيف وهم إشبيلية وفياريال وأتلتيكو مدريد وريال سوسييداد.