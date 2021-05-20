شكرا لقرائتكم خبر عن لوكلير يتصدر ويقود فيراري لأول مركزين في تجارب موناكو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تقدم شارل لوكلير من المركز الأخير إلى الأول على أرضه في التجارب الحرة الثانية لسباق جائزة موناكو الكبرى ضمن بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات ليقود فيراري لأول مركزين الخميس.

وحقق السائق البالغ عمره 23 عاماً، الذي ولد ونشأ في الإمارة الواقعة على البحر الأبيض المتوسط، أسرع زمن للفة وقدره دقيقة واحدة و11.684 ثانية في جولة التجارب الحرة الثانية.

ونجح لوكلير في خوض أربع لفات فقط في التجاربة الصباحية قبل ابتعاده بسبب مشكلة في صندوق التروس ليتراجع إلى مؤخرة الترتيب.

وحل زميله الإسباني كارلوس ساينز ثانياً، متأخراً عنه بفارق 0.112 ثانية، بينما جاء لويس هاميلتون سائق مرسيدس وبطل العالم سبع مرات في المركز الثالث بعد عودة سباقات فورمولا 1 إلى موناكو بعد غياب عامين بسبب كوفيد-19.

واحتل ماكس فرستابن سائق رد بول، الذي يتأخر عن هاميلتون بفارق 14 نقطة بعد أربعة سباقات، المركز الرابع.

وهذه المرة الأولى التي يتصدر فيها فيراري التجارب منذ احتلال سيباستيان فيتل، السائق الحالي لأستون مارتن، الصدارة في المجر في يوليو/ تموز من العام الماضي.

وتوقفت التجارب الثانية مبكراً لمدة خمس دقائق بعدما اصطدم ميك شوماخر سائق هاس بالحواجز الجانبية وتوقفت سيارته عقب تجاوز النفق، ما استلزم إزالتها.

وكان المكسيكي سيرجيو بيريز سائق رد بول الأسرع في جولة التجارب الافتتاحية، وهي المرة الأولى التي يحتل فيها الصدارة منذ انضمامه إلى الفريق هذا العام.

وانضم بيريز إلى فريقه الحالي قادماً من ريسنج بوينت الذي تحول حالياً إلى أستون مارتن بعد نهاية الموسم الماضي.

وتفوق بيريز على جميع أقرانه على حلبة الشوارع المجاورة لساحل البحر عندما سجل دقيقة واحدة و12.487 ثانية مستخدماً إطارات لينة.

وسجل ساينز ثاني أسرع زمن في الجولة بفارق 0.119 عن صاحب الصدارة في حين جاء الهولندي الشاب فرستابن في المركز الثالث. وبعد أول أربع جولات من الموسم، يتصدر هاميلتون الترتيب العام بعد فوزه بثلاثة سباقات مقابل واحد لفرستابن.

واحتل هاميلتون المركز الخامس في الجولة الصباحية مع استخدام إطارات متوسطة متقدماً مباشرة على زميله في الفريق الفنلندي فالتيري بوتاس.

وسجل الفرنسي بيير جاسلي سائق ألفا تاوري رابع أسرع زمن في الجولة الافتتاحية. واصطدم فرناندو ألونسو بطل العالم مرتين بالحائط مبكراً ليتحطم الجناح الأمامي لسيارته.

وألغي سباق موناكو الشهير والمتميز العام الماضي بسبب جائحة كوفيد-19 لكنه يقام الآن بحضور 40 في المئة من القدرة الاستيعابية لمدرجاته مع السماح بحضور 7500 مشجع يومياً.

وعادة تقام جولتا التجارب الأوليان في سباق موناكو يوم الخميس بعكس السباقات الأخرى بينما يكون الجمعة يوم راحة للجميع.