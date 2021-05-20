شكرا لقرائتكم خبر عن «الأبيض» يلعب تصفيات المونديال في استاد زعبيل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي -

منتخب الإمارات يواصل تدريباته بصفوف مكتملة

اللاعبون يحتفلون بيوم ميلاد مارفيك

يواصل منتخب الإمارات الوطني الأول لكرة القدم سلسلة تدريباته اليومية في الملعب الفرعي بنادي الوصل، ضمن معسكره الداخلي، استعداداً للتصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023 التي ستُقام في الدولة اعتباراً من الثالث من شهر يونيو/حزيران المقبل.

واعتمد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم توقيت انطلاق المباريات والملاعب التي ستقام عليها، حيث سيلعب منتخبنا الوطني كافة مبارياته في استاد زعبيل بنادي الوصل، فيما ستلعب مباريات المنتخبات الأخرى في استاد آل مكتوم بنادي النصر.

ويستهل المنتخب مبارياته فيما تبقى من التصفيات المشتركة بمواجهة منتخب ماليزيا يوم 3 يونيو الساعة الثامنة و45 دقيقة مساء، ثم يلاقي في التوقيت نفسه تايلند وإندونيسيا وفيتنام في 7 و11 يونيو و15 يونيو على التوالي.

ويؤدي «الأبيض» تدريباته تحت قيادة الهولندي فان مارفيك وجهازه المساعد بمشاركة كافة اللاعبين، بعد انضمام لاعبي شباب الأهلي والنصر والوحدة بعد فراغهم من المشاركة مع أنديتهم في المباراة النهائية لمسابقة كأس صاحب السمو رئيس الدولة والمباراة المؤجلة في دوري الخليج العربي.

وتضم قائمة اللاعبين 28 لاعباً هم: علي خصيف، فهد الظنحاني، محمد الشامسي، عادل الحوسني، بندر الإحبابي، شاهين عبدالرحمن، وليد عباس، محمود خميس، محمد برغش، خليفة الحمادي، حسن المحرمي، يوسف جابر، محمد العطاس، علي سالمين، عبدالله رمضان، عبدالله النقبي، ماجد حسن، عبدالله حمد، فابيو دي ليما، خلفان مبارك، كايو كانيدو، خليل الحمادي، طحنون الزعابي، علي صالح، حارب عبدالله سهيل، محمد جمعة عيد، علي مبخوت وسبيستيان تيجالي.

ويخوض المنتخب يوم الاثنين المقبل مباراة ودية أمام نظيره الأردني باستاد راشد بنادي شباب الأهلي في «البروفة» الأخيرة قبل التصفيات.

وحرص يوسف حسين السهلاوي النائب الثاني لرئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم رئيس لجنة المنتخبات الوطنية والشؤون الفنية على الحضور بشكل يومي في ملعب التدريبات لمتابعة كافة الجوانب المتعلقة بمتطلبات المنتخب والعمل على توفير كل احتياجات الجهاز الإداري والفني واللاعبين.