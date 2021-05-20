شكرا لقرائتكم خبر عن الكورة فييين .. شاهد كيف علق الراحل سمير غانم على مباراة كرة القدم؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم الفنان الراحل سمير غانم مشهدا كوميديا عندما ظهر بدور المعلق على مباراة كرة قدم خلال فيلم "الزواج على الطريقة الحديثة"، لتظل تعليقاته راسخة في أذهان كل المشاهدين حتى يومنا الحالي.

وكانت أشهر تعليقات الفنان سمير غانم في هذا الفيلم "الكورة فييين.. الكورة فين" ليضيف لمسة كوميدية تمتع المشاهدين خلال مشاهدة هذه المباراة وخطف الأضواء من المباراة نفسها.

وتوفى منذ قليل، الفنان الكبير سمير غانم عن عمر ناهز 84 عاماً، وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية خلال الأيام الماضية، حيث عانى خللا فى وظائف الكلى، ونقل على إثرها لغرفة العناية المركزة بأحد مستشفيات المهندسين، وتدهورت حالته الصحية فى الأيام الماضية حتى لفظ أنفاسه الأخيرة هناك.

وأعلن الإعلامى رامى رضوان تشييع جنازة الفنان الكبير سمير غانم غدًا من مسجد المشير بالتجمع الخامس بعد صلاة الجمعة، مضيفا أن الجثمان سيوارى الثرى بمدافن مدينة الوفاء والأمل.

وشهدت الساعات الأخيرة من حياة الراحل شائعات حول مرضه ووفاته، وطالبت أسرته بالدعاء له إذ أن حالته كانت حرجة للغاية.