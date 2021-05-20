شكرا لقرائتكم خبر عن التعادل السلبى يحسم الشوط الأول بين غزل المحلة و الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حسم التعادل السلبى نتيجة الشوط الأول من مباراة غزل المحلة و الجونة التي تقام حاليا ضمن لقاءات الجولة الـ23 من بطولة الدورى المصرى الممتاز والتي تقام على ملعب خالد بشارة .

وجاءت أحداث الشوط الأول سجال بين لاعبى الفريقن حيث جاءات المحاولات من قبل لاعبى غزل المحلة عن طريق أحمد الشيخ و إسلام فؤاد بينما جاءت محاولات الجونة عن طريق عمر السعيد و عمرو بركات .

و أعلن خالد عيد المدير الفني لفريق غزل المحلة تشكيل الفريق الذى يخوض المباراة كالتالى في حراسة المرمى .. محمود رضا

في خط الدفاع .. فتحى مبروك ، محمد فتح الله " كماتشو " ، أحمد عيد ، هشام بلحه

في خط الوسط .. أحمد النادرى ، معتز كاجو ، أحمد الشيخ ، يحيى حامد

في الهجوم .. إسلام فؤاد ، يحيى عبده

بينما جاء تشكيل الجونة بقيادة رضا شحاتة كالتالى :

حراسة المرمى: إسلام طارق

الدفاع جوزيف نجويم - احمد سعداوى، لوكا، محمد يكن.

وسط الملعب: أسلام عبد النعيم - سيرج أكا - نور السيد - أحمد عامر

الهجوم: عمرو بركات، وعمر السعيد