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التعادل السلبى يحسم الشوط الأول بين غزل المحلة و الجونة

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القاهرة - سامية سيد - حسم التعادل السلبى نتيجة الشوط الأول من مباراة غزل المحلة و الجونة التي تقام حاليا ضمن لقاءات الجولة الـ23 من بطولة الدورى المصرى الممتاز والتي تقام على ملعب خالد بشارة .

وجاءت أحداث الشوط الأول سجال بين لاعبى الفريقن حيث جاءات المحاولات من قبل لاعبى غزل المحلة عن طريق أحمد الشيخ و إسلام فؤاد بينما جاءت محاولات الجونة عن طريق عمر السعيد و عمرو بركات .

و أعلن خالد عيد المدير الفني لفريق غزل المحلة تشكيل الفريق الذى يخوض المباراة كالتالى في حراسة المرمى .. محمود رضا

في خط الدفاع .. فتحى مبروك ، محمد فتح الله " كماتشو " ، أحمد عيد ، هشام بلحه

في خط الوسط .. أحمد النادرى ، معتز كاجو ، أحمد الشيخ ، يحيى حامد 

في الهجوم .. إسلام فؤاد ، يحيى عبده

بينما جاء تشكيل الجونة بقيادة رضا شحاتة كالتالى :

حراسة المرمى: إسلام طارق

الدفاع جوزيف نجويم - احمد سعداوى، لوكا، محمد يكن.

وسط الملعب: أسلام عبد النعيم - سيرج أكا - نور السيد - أحمد عامر

الهجوم: عمرو بركات، وعمر السعيد

 

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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