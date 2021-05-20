شكرا لقرائتكم خبر عن توقف تدريبات الزمالك فى بطولة أفريقيا للسلة مؤقتا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

توقفت تدريبات فريق كرة السلة بنادى الزمالك خلال تواجده فى رواندا للمشاركة فى بطولة أفريقيا لافروليج ، بعد ظهور حالات كورونا فى البطولة بعيدا عن الفريق الأبيض.

وجاء قرار ايقاف التدريبات مؤقتا لحين اتخاذ قرار من اللجنة المنظمة للبطولة بعد أن تم تأجيل مباراة الأمس أمام المجمع البترولى الجزائري لانتهاء البروتوكول الصحى .

وخضع اللاعبين لمسحة أول أمس الثلاثاء، وظهرت نتيجتها أمس وجاءت سلبية بسلامة جميع اللاعبين ، ولكن تم ايقاف التدريبات للحفاظ على سلامة اللاعبين وصحتهم

كانت اللجنة المنظمة للبطولة قررت تأجيل المباراة بسبب انتهاك البروتوكول الصحى للبطولة وعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتعليمات الطبية.

وتغلب الزمالك على فيروفيارو الموزمبيقى فى أولى مباريات البطولة بنتيجة 71/55 على أن يلتقى يوم 22 مايو مع داون السنغالي .