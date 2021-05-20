شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يفوز على منتخب دمياط وديا بثنائية استعدادا للمقاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز الإسماعيلى على منتخب دمياط وديا بهدفين دون رد في المباراة الودية التى جمعتهما منذ قليل باستاد الإسماعيلية.

ويستعد الدراويش للقاء مصر المقاصة يوم الأثنين المقبل لحساب الجولة الــ24 ببطولة الدورى المحلى.

سجل أهداف الإسماعيلى الدولى الأنجولى أرى بابل إضافة إلى الناميبى بنسون شيلونجو بواقع هدف فى كل شوط.

بدأ الدراويش اللقاء بتشكيل ضم .. محمد صبحي حارس مرمى ، محمد عمار ،أحمد كاستيلو ، محمد بيومي ، رضوان الشريفي فى الدفاع .. نادر رمضان ، محمود دونجا ، عمر الوحش ، محمد الشامي ، أري بابل فى الوسط .. بنسون شيلونجو فى الهجوم.

وعلى مقاعد البدلاء شارك كل من .. محمد مجدي ، عمر هنيدي، مصطفي فارس ، مروان شوقي، مصطفي الزناري ، محمد عبد السميع فى الشوط الثانى.

الودية شهدت حضور أعضاء اللجنة الفنية بجانب مشاركة حارس مرمى منتخب دمياط والذى يعد شقيق حارس الفريق محمد فوزى.

من جانبه يرى أحمد حسام مدرب الإسماعيلى أن ودية دمياط حملت العديد من المكاسب أهمها تجهيز جميع اللاعبين ، إضافة للوقوف على مدى جاهزية البدلاء للاعتماد على جهود أى منهم خلال المباريات الرسمية المقبلة.

وأضاف :”من مكاسب الودية استعادة جاهزية الثنائى الصاعد محمد عبد السميع وعمر هنيدى وبالتأكيد سيكون لهم دورا مع الفريق الأول بشكل تدريجى”.

وعن مواجهة المقاولون العرب أجاب مدرب الدراويش :”لن نكن موفقين ،فى رأيى أن الطرد كان السبب الأهم فى الخسارة أمس بجانب عدم صنع فرص كافية تتيح لنا التسجيل فى شباك المنافس”.

وأتم حديثه :”بالتأكيد هناك إصابات مؤثرة بصفوف الفريق خاصة بالجانب الأمامى لكننا قادرون على تعويض تلك الغيابات ،فنحن نعتمد على الجماعية فى الأداء ومعظم اللاعبين بدأوا فى استيعاب خطط وفكر المدير الفنى إيهاب جلال”.