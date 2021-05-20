شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يؤكد جاهزية أفشة لمواجهة صن داونز بدوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن محمد مجدي أفشة جاهز للمشاركة مع الفريق في مباراة صن داونز التي تقام عصر السبت المقبل وفقًا لرؤية الجهاز الفني.

وشارك أفشة في مران الفريق الذي أقيم عصر اليوم على ملعب جامعة بريتوريا، الذي اشتمل على جوانب فنية وخططية ، ويأتي تأكيد الاهلي جاهزية أفشة بعدما خرجت تقارير إعلامية تزعم أن اللاعب غادر مران الفريق اليوم وغير جاهز لمباراة صن داونز.

على صعيد متصل، أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي أن المارد الاحمر جاء إلى جنوب إفريقيا بدوافع قوية، استعدادا لمباراة صن داونز المقرر إقامتها في الثالثة عصر السبت المقبل على استاد لوكاس موريبي، في إياب الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

وقال مدير الكرة بالنادي الأهلي فى تصريحات نقلها الموقع الرسمي: "كرة القدم بها متغيرات كثيرة ولهذا يجب أن تنسى الأمس وتفكر فقط في اليوم.. مباراة الذهاب صفحة انطوت تماما بالنسبة لنا لا نشغل أنفسنا بها على الإطلاق، وتفكيرنا الآن في مباراة السبت الحاسمة لبطاقة التأهل إلى نصف نهائي دوري الأبطال".

وشدد مدير الكرة على أن جلسته مع اللاعبين كانت جلسة معتادة، وتحدث خلالها عن ضرورة اللعب بشخصية الأهلي التي اعتاد عليها الجميع وتقديم الصورة الجيدة التي تليق باسم وتاريخ النادي الأهلي.

وأكد مدير الكرة أن التاريخ مهم ولكن التفكير في الحاضر هو الأهم لمواصلة مشوار الفريق نحو تحقيق الأهداف التي يسعى إليها، وفي مقدمتها حسم التأهل إلى دور نصف النهائي وهي الخطوة الأهم في المرحلة الحالية.