شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الخماسي يدخل فى معسكر مفتوح استعداداً لبطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتظم اليوم المنتخب الوطني للخماسي الحديث في معسكر مفتوح ، استعداداً لبطولة العالم للكبار للخماسي الحديث التي تعتبر محطة أخيرة للبطولات المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو، وتنطلق فعالياتها خلال الفترة من 8 إلى 14 يونيو المقبل ، والتي تقام منافساتها بالملاعب والصالات المخصصة بهيئة استاد القاهرة الدولي.

حددت اللجنة المنظمة لبطولة العالم للخماسى الحديث ، يوم 6 يونيه المقبل ، لدخول جميع المنتخبات المشاركة في البطولة لنظام الفقاعة ،واستقبلت اللجنة المنظمة للبطولة ،مساء الاثنين، منتخب الصين عقب وصوله إلى مطار القاهرة الدولي لإقامة معسكره التدريبى استعداداً للمشاركة بالبطولة.

ويقوم المعنيون باللجنة المنظمة للبطولة بتطبيق الإجراءات الاحترازية على البعثة الرسمية للصين كأول منتخب يصل للمشاركة بالبطولة، وذلك طبقاً للتدابير والاحتياطات الصحية التي تم الاتفاق عليها بالتنسيق مع وزارة الصحة المصرية؛ للوقاية من فيروس كورونا المستجد ضمن الخطة الطبية التي وضعتها اللجنة المنظمة للبطولة بالاتفاق مع الاتحاد الدولي للخماسي الحديث، لتطبيقها على جميع المشاركين للحفاظ على سلامتهم وصحتهم.

ومن المقرر، أن تستقبل اللجنة المنظمة للبطولة بعثات المنتخبات المشاركة بالبطولة فور وصولهم إلى القاهرة خلال الأيام المقبلة، والعمل على إنهاء الإجراءات المطلوبة المتعلقة بالانتقالات والإقامة وأماكن التدريب.