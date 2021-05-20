شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سامى يرصد مكافأة خاصة للاعبي سموحة من أجل "العلامة الكاملة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد أحمد سامى المدير الفنى للفربق الكروى الاول بنادى سموحة مكافأة خاصة للاعبين فى حال تحقيق العلامة الكاملة فى المباريات الثلاثة المقبلة وحصد الـ 9 نقاط.

وتأتي بداية المباريات الثلاث لسموحة من مباراة الانتاج الحربى غدا والمقرر اقامتها على استاد الاسكندرية فى السابعة مساء مرورا بمباراة البنك الاهلى والمقرر لها 26 من الشهر الجارى وأخيرا مباراه المقاولون العرب والمقرر لها 30 مايو الجارى قبل مواجهة بيراميدز فى كأس مصر 2 يونيو المقبل.

ويسعى احمد سامى لكسر حالة التعادلات التى تم وصف سموحة بها هذا الموسم بلقب ملك التعادلات في الدوري.

من جهته قام محمد فرج عامر بحضور التدريب الأخير وحفز اللاعبين وطالبهم بالحفاظ على التواجد وسط الكبار والبقاء بالمربع الذهبى للمشاركة فى البطولات الافريقية من جديد.