شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب والرياضة يشهد توقيع عقود رعاية لاعبى منتخب المصارعة المقدمة من مجموعة طلعت مصطفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، مراسم توقيع عقود رعاية لاعبى المنتخب الوطنى للمصارعة (رجال وسيدات) المؤهلين لأولمبياد طوكيو والمقدمة من مجموعة طلعت مصطفى، بحضور اللواء عصام نوار رئيس الاتحاد المصرى للمصارعة، لاعبى المنتخب الوطنى للمصارعة، الدكتور أحمد الشيخ المدير التنفيذى للوزارة، الدكتور محمد سعيد مازن رئيس الإدارة المركزية لشئون الوزير، والدكتور عبد الأول محمد معاون الوزير لقطاع البطولة.

وأكد وزير الشباب والرياضة على دور الدولة المستمر لدعم أبطاله ولاعبى المنتخبات الوطنية لمختلف اللعبات وتذليل كافة العقبات أمام لاعبى المنتخبات وبخاصة المؤهلين لأولمبياد طوكيو لتحقيق ميداليات لمصر.

وأشار الوزير إلى أن النتائج الطيبة للرياضة المصرية فى مختلف المحافل الدولية خلال الفترة الحالية وضعت الرياضة المصرية على طريق العالمية متصدرة بذلك المشهد سواء على مستوى نتائج المنتخبات والبعثات وكذلك على مستوى استضافة مصر لمختلف الأحداث والبطولات الرياضية العالمية.

ولفت وزير الشباب والرياضة إلى أن وزارة الشباب والرياضة بذلك تكون قد وفرت رعاة لكل لاعبى المنتخب الوطنى للمصارعة الحرة والرومانية والنسائية والتى بمقتضاهها ستقدم الرعاة خدمات برنامج الرعاية للّاعبين لتنفيذ خطة الإعداد والتأهيل لأولمبياد طوكيو، بالإضافة إلى برنامج الدعم المقدم للمنتخبات بالتعاون بين وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية المصرية .

وجه اللواء عصام نوار رئيس الاتحاد المصرى للمصارعة الشكر والتقدير لوزير الشباب والرياضة على الدعم الدائم لرياضة المصارعة فى ظل جائحة كورونا، قائلا " أننا فى أزهى عصور الدعم للمصارعة بدعم ورعاية وتلبية كافة مطالبنا، ونعد بميدالية أولمبية إن شاء الله.

وتشمل عقود الرعاية المقدمة من مجموعة طلعت مصطفى بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة عدد من اللاعبين المؤهلين لأولمبياد طوكيو وهم (محمد مصطفى – ضياء جودة – عمرو رضا – هيثم فهمى - إيناس خورشيد)، بعد أن قامت سابقاً شركة روابط والبنك الأهلى برعاية اللاعب كيشو واللاعبة سمر حمزة، واللاعب عبد اللطيف منيع مع شركة وادى دجلة.