شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة رجب بكار بتمزق في العضلة الأمامية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اكد الدكتور فريد رضوان، رئيس الجهاز الطبي في فريق سيراميكا ، أن الأشعة التي أجراها رجب بكار، الظهير الأيمن للفريق، تشير إلى إصابته بتمزق في العضلة الأمامية

ويخوض اللاعب تدريبات تأهيلية تحت إشراف الجهاز الطبي، الذي وضع برنامجًا تأهيليًا للاعب من أجل تجهيزه خلال الفترة القادمة بشكل يساعد على عودته سريعًا للمباريات.

استأنف فريق سيراميكا التدريبات الجماعية مساء اليوم، عقب الراحة التي حصل عليها الفريق الفترة الماضية، بعد خوض مباراة سموحة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بين الفريقين، بهدف لكل منهما وخاض اللاعبون مرانًا قويًا تحت قيادة الجهاز الفني بقيادة ضياء السيد، وتم التركيز على رفع معدلات اللياقة البدنية للاعبين، بعد الراحة السليية التي حصلوا عليها. وفي سياق متصل، ينتظم كوامي بونسو، لاعب وسط فريق سيراميكا في التدريبات الجماعية غدًا، عقب العودة من غانا، بعد أن حصل على إذن بإعفائه من مران اليوم.

ويستعد سيراميكا لخوض مباراة إنبي، ضمن مباريات الجولة الثالثة والعشرين من مسابقة الدوري العام، يوم الأربعاء القادم، على ملعب استاد السويس.