شكرا لقرائتكم خبر عن وداعا الكابتن حلونى .. الراحل سمير غانم يضع روشتة اختيار اللاعبين للأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم الفنان الراحل سمير غانم روشتة لكل الرياضيين عن كيفية اختيار فريق كرة والمدرب، خلال فيلم "4/2/4"، والذى كان يجس فيه شخصية الكابتن "حلوانى"، والذى قدم لقطة كوميدية رياضية خلال أحداث هذا الفيلم.

وتوفى منذ قليل، الفنان الكبير سمير غانم عن عمر ناهز 84 عاماً، وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية خلال الأيام الماضية، حيث عانى خللا فى وظائف الكلى، ونقل على إثرها لغرفة العناية المركزة بأحد مستشفيات المهندسين، وتدهورت حالته الصحية فى الأيام الماضية حتى لفظ أنفاسه الأخيرة هناك.

وأعلن الإعلامى رامى رضوان تشييع جنازة الفنان الكبير سمير غانم غدًا من مسجد المشير بالتجمع الخامس بعد صلاة الجمعة، مضيفا أن الجثمان سيوارى الثرى بمدافن مدينة الوفاء والأمل.

وشهدت الساعات الأخيرة من حياة الراحل شائعات حول مرضه ووفاته، وطالبت أسرته بالدعاء له إذ أن حالته كانت حرجة للغاية.