شكرا لقرائتكم خبر عن صور .. البنك الأهلى يفوز على أبو كبير بخماسية وديا استعدادا لسموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق البنك الأهلى بقيادة خالد جلال الفوز على نظيره أبو كبير أحد أندية الدرجة الثالثة في المباراة الودية الأخيرة والتى اقيمت على ستاد الشرطة الرياضى استعدادا لمواجهة سموحة المرتقبة ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز والمقرر إقامتها الأربعاء المقبل والتى يستضيفها ستاد بتروسبورت .

وجاءت الأهداف البنك الأهلى عن طريق كلا من أحمد علي هدفين وفادي فريد هدفين ومحمود السيد هدف ومن المقرر حصول لاعبي البنك الأهلي علي راحة لمدة 24 ساعة والعودة السبت المقبل لمواصلة التدريبات .

وحرص كريم حسن شحاتة المدير الرياضى لفريق البنك الأهلى على حضور المباراة والتحدث مع الجهاز الفني للوقوف على الأخطاء وتصحيحها خلال التدريبات المقبلة، وقبل خوض مباريات بطولة الدورى المصرى الممتاز.

ويسعى خالد جلال المدير الفني لفريق البنك الأهلى تحقيق نتيجة إيجابية في لقاء سموحة القادم وحصد الثلاث نقاط لتحسين وضع الفريق بجدول ترتيب الدورى الممتاز، والخروج من منطقة المنافسة على الهبوط.

ويلاقى فريق البنك الأهلى نظيره سموحة ضمن مباريات الجولة الـ23 من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز، حيث تقام على ملعب بتروسبورت يوم 26 من الشهر الجارى.



مباراة البنك الاهلى الودية (1)



مباراة البنك الاهلى الودية (2)



مباراة البنك الاهلى الودية (3)



مباراة البنك الاهلى الودية (4)