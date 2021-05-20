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تعرف على تشكيل غزل المحلة و الجونة في الدورى الممتاز

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القاهرة - سامية سيد - أعلن خالد عيد المدير الفني لفريق غزل المحلة تشكيل الفريق الذى يخوض مباراة اليوم أمام الجونة في الجولة الـ23 من بطولة الدورى المصرى الممتاز والمقامة على ستاد خالد بشارة .

وجاء التشكيل كالتالى:

حراسة المرمى : محمود رضا

 خط الدفاع : فتحى مبروك ، محمد فتح الله " كماتشو " ، أحمد عيد ، هشام بلحه

 خط الوسط : أحمد النادرى ، معتز كاجو ، أحمد الشيخ ، يحيى حامد  

 الهجوم : إسلام فؤاد ، يحيى عبده

بينما جاء تشكيل الجونة بقيادة رضا شحاتة كالتالى :

حراسة المرمى: إسلام طارق

الدفاع جوزيف نجويم - احمد سعداوى، لوكا، محمد يكن.

وسط الملعب: أسلام عبد النعيم - سيرج أكا - نور السيد - أحمد عامر

الهجوم: عمرو بركات، وعمر السعيد

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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