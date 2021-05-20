شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تشكيل غزل المحلة و الجونة في الدورى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن خالد عيد المدير الفني لفريق غزل المحلة تشكيل الفريق الذى يخوض مباراة اليوم أمام الجونة في الجولة الـ23 من بطولة الدورى المصرى الممتاز والمقامة على ستاد خالد بشارة .
وجاء التشكيل كالتالى:
حراسة المرمى : محمود رضا
خط الدفاع : فتحى مبروك ، محمد فتح الله " كماتشو " ، أحمد عيد ، هشام بلحه
خط الوسط : أحمد النادرى ، معتز كاجو ، أحمد الشيخ ، يحيى حامد
الهجوم : إسلام فؤاد ، يحيى عبده
بينما جاء تشكيل الجونة بقيادة رضا شحاتة كالتالى :
حراسة المرمى: إسلام طارق
الدفاع جوزيف نجويم - احمد سعداوى، لوكا، محمد يكن.
وسط الملعب: أسلام عبد النعيم - سيرج أكا - نور السيد - أحمد عامر
الهجوم: عمرو بركات، وعمر السعيد