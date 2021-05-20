شكرا لقرائتكم خبر عن الحدود يهزم بيلا بهدف ويتصدر مجموعة بحرى بدورى المظاليم مؤقتا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت مباريات الجولة 22 بالمجموعة الثالثة وأسفرت عن فوز حرس الحدود علي بيلا بهدف دون رد أحرزه محمد عيد ليصل الفريق العسكرى لصدارة المجموعة بالمناصفة مع فاركو برصيد 45 بينما تجمد رصيد بيلا عند 15 نقطة واقترب من الهبوط للقسم الثالث .

وفقد الأوليمبي نقطتين في صراع القمة بتعادله سلبيا مع المنصورة ليرفع الفريق السكندرى رصيده إلي 38 نقطة فى المركز الثالث للمجموعة بينما يأتي المنصورة في المركز التاسع برصيد 25 نقطة .

كما تعادل بلدية المحلة على ملعبه سلبيا مع كفر الشيخ ليستمر فى المركز الرابع برصيد 37 فى المركز الرابع بينما رفع كفر الشيخ رصيده إلي 21 نقطة .

وفي مباراة مثيرة حول الرجاء تأخره بهدف أمام دمنهور للفوز 2 / 1 وتعادل بني عبيد مع الجزيرة سلبياً وحصد سبورتنج ثلاث نقاط غالية بالفوز علي مالية كفر الزيات 1/2 أحرز لسبورتنج احمد عبد الستار وحازم مجدي.

وفاز ابو قير للأسمدة علي الحمام 2/1 أحرز هدفي أبو قير كارفالا وعبد الرحمن عبد النبي واحرز هدف الحمام مصطفي عفروتو ركلة جزاء ، كما تعادل بيلا مع الجزيرة المطروحى سلبيا .