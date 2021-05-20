شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يفعل الأهلى في مواجهات ربع نهائي أفريقيا خارج الأرض؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كرر فريق الأهلي فوزه على صن داونز الجنوب إفريقي بهدفين دون رد في ذهاب ربع نهائي إفريقيا على الأراضي المصرية، وهي نفس نتيجة النسخة الماضية من البطولة القارية وفي ذات الدور، لكن مع ذلك تبقى نتيجة غير مطمئنة لحسم الصعود في ظل المقومات الكبيرة التي يتمتع بها صن داونز وامتلاكه لعدد مميز من المواهب التي تصنع الفارق.

وأعلن بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، قائمة الفريق التي سافرت إلى جنوب أفريقيا اليوم الثلاثاء، لمواجهة صن داونز فى إياب ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا، والمقرر لها 22 مايو الجارى فى مدينة بريتوريا.

وجاءت قائمة الأهلى كالتالى: "محمد الشناوي وعلي لطفي وحمزة علاء ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وبدر بانون ومحمود متولي وسعد سمير وأيمن أشرف ومحمود وحيد ومحمد هاني وأحمد رمضان بيكهام وعلي معلول وعمرو السولية وأليو ديانج وأكرم توفيق وحمدي فتحي ومحمد مجدي أفشة وناصر ماهر وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات ووليد سليمان ومحمود كهربا وجونيور أجايي وصلاح محسن ومحمد شريف ووالتر بواليا".

ونرصد في التقرير التالي مواجهات الأهلى خارج الأرض في ربع نهائي أبطال إفريقيا، في النسخ الأربع الأخيرة من دورى إبطال إفريقيا، حيث لم يلعب ربع النهائي في مرحلة الأدوار الإقصائية إلا منذ 2017، وقبل ذلك كان دور ربع النهائي هو نفسه دور المجموعات.

الترجي 2017

تعادل في مصر بهدفين لكل فريق، وفاز خارج الأرض بهدفين مقابل هدف وحيد، حيث صعد فريق الأهلي للمربع الذهبى بدوري أبطال إفريقيا بعدما حقق فوزاً ثميناً على الترجي التونسي 2 / 1 خلال المباراة التى جمعتهما على ملعب رادس بتونس في إياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا، وكان لقاء الذهاب الذى أُقيم في برج العرب السبت الماضي قد انتهى بالتعادل 2/2.

سجل هدفي الأهلي على معلول وأجايي، فيما سجل هدف الترجي طه الخنيسي، وبدأ الأهلى المباراة بتشكيل مكوّن من: شريف إكرامي ، علي معلول ،محمد نجيب ،رامي ربيعة ،أحمد فتحي ، حسام عاشور ،عمرو السولية ،عبد الله السعيد مؤمن زكريا وليد سليمان ووليد أزارو، فيما ضم تشكيل الترجي كلاً من: معز بن شريفية؛ إيهاب لمباركى، شمس الدين الذوادى، على المشانى، خليل شمام؛ كوم، كوليبالى؛ جيلانى الشعلالى، سعد بقير، أنيس البدرى وطه ياسين الخنيسى.

تجاوز حوريا في 2018

تجاوز الأهلى محطة حوريا الغيني في 2018 بعدما عاد بتعادل سلبي في لقاء خارج الأرضن ليفوز برباعية في العودة بالقاهرة، حيث تعادل الأهلي، سلبيًا أمام حوريا الغيني في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب 28 سبتمبر في ذهاب ربع نهائي دوري ابطال أفريقيا.

قدم الأهلي أداء قويا وكان بإمكانه هز شباك المنافس في أكثر من مناسبة ولكن التسرع وعدم التوفيق حال دون ترجمة سيطرة الأهلي إلى أهداف، وسيطر الأهلي بقوة في الشوط الأول وضغط على مرمي حوريا، وفي الشوط الثاني تماسك الفريق الغيني وضغط بقوة لكن دفاع الأهلي أحكم سيطرته على المباراة لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي، وفاز الأهلى في العود برباعية ليصعد للمربع الذهبي.

صدمة الخماسية 2019

كان الأهلى وصيفا لأخر نسختين من البطولة القارية المجيدة، حينما واجه صن داونز في نسخة 2019 بربع النهائي، لكن الفريق سقط بخماسية خارج الأرض، ليودع البطولة بعدما اكتفى بفوز شرفي في العودة بهدف دون رد.

وقدم الأهلي أسوأ مبارياته أمام صن دالونز في بريتيوريا، بعدما ظهر لاعبوه بشكل باهت للغاية، ليتلقى خسارة تاريخية مستحقة كانت من الممكن أن تتضاعف نتيجتها لولا تصدي القائم والعارضة لتسديدات الفريق الجنوب أفريقي، الذي لجأ لاعبوه إلى الاستعراض في الكثير من الأحيان بعد اطمئنانهم على الفوز الكبير.

وافتتح صن داونز التسجيل مبكرا عن طريق ثيمبا زواني في الدقيقة 14، قبل أن يضيف واين أريندسي الهدف الثاني في الدقيقة 24، وأضاف ريكاردو ناسكيمينتو الهدف الثالث من ركلة جزاء في الدقيقة 47، فيما تكفل لياندرو سيرينو بتسجيل الهدف الرابع في الدقيقة 62، واختتم باكماني ماهلامبي لاعب الأهلي السابق مهرجان الأهداف بتسجيله الهدف الخامس في الدقيقة 84.

وتعد هذه هي أثقل خسارة للأهلي طوال تاريخه الطويل في المسابقات الأفريقية، والتي بدأت عام 1976، حيث ترجع أقسى هزيمة تعرض لها الفريق الأحمر في مشواره الأفريقي إلى عام 2003، حينما خسر صفر / 4 أمام أينوجو رينجرز النيجيري في ذهاب دور الثمانية لبطولة كأس الاتحاد الأفريقي (الكونفيدرالية الأفريقية).

بداية الثأر في 2020

الأهلى نجح في الثأر من صن داونز في القاهرة بهدفين دون رد سجلهم علي معلول، ونجح في العود بالخروج بنتيجة التعادل بهدف لكل فريق.

وبعد الفوز في القاهرة بهدفين كحال الموسم الحالي، التقى الفريقين في بريتيوريا، وتعادل الفريقين إيجابيًا بهدف لكل فريق، في المباراة التي جمعتهما على ملعب لوكاس موريبي، في إياب ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

لعب الأهلي بطريقة دفاعية وفرض رقابة على مفاتيح لعب صن داونز، واعتمد على الهجمة المرتدة بحثا عن تسجيل هدف التقدم، الذي تحقق في الدقيقة 21 بعدما أرسل على معلول عرضية من كرة ثابتة حولها مابوي لاعب صن داونز في مرماه، ومن هجمة مرتدة سريعة سجل صن داونز هدف التعادل عن طريق ناسيمينتو تصل خلف الدفاع لزواني يسددها ويتصدى لها الشناوي لترتد لسيرينو ويودعها الشباك.