طبيب الأهلي يحسم موقف أفشة من مواجهة صنداونز

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - محرر الخليج 365:

صرح أحمد أبو عبلة طبيب الأهلي بأن محمد مجدي "أفشة" في حالة طيبة وشارك في تدريبات الفريق وفقًا لوجهة النظر الفنية، موضحًا أنه جاهزا لمباراة السبت المقبل أمام صنداونز في دوري الأبطال.

وقال أبو عبلة في تصريحاته للموقع الرسمي للأهلي أن محمد مجدي أفشة جاهز للمشاركة مع الفريق في مباراة صن داونز التي تقام عصر السبت المقبل وفقًا لرؤية الجهاز الفني.

وشارك أفشة في مران الفريق الذي أقيم عصر اليوم على ملعب جامعة بريتوريا، الذي اشتمل على جوانب فنية وخططية.

ومن جانب أخر، أعلن أبو عبلة، سلبية المسحة الطبية لبعثة الأهلي، استعدادًا لمواجهة صنداونز وذلك قبل أقل من 48 ساعة من مواعد المباراة.

وأجرى لاعبو الأهلي والجهاز الفني مسحة طبية اليوم وفقًا للبروتوكول الطبي المتبع قبل المباريات الرسمية للبطولات الإفريقية وهو ما جاء بنتيجة سلبية لجميع أفراد البعثة.

وفاز الأهلي على صنداونز في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا بنتيجة 2-0 وبات الفريق بحاجة إلتحقيق أي نتيجة ايجابية أو الخسارة بهدف نظيف أو هدفين في حالة التسجيل خارج الأرض من أجل التأهل لنصف النهائي.