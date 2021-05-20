قواعد للإعارة ونظام مالي للأندية.. مجلس فيفا يوافق على 5 قواعد لإصلاح الانتقالات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

وافق مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" اليوم الأربعاء على المجموعة الثالثة من الإصلاحات المتعلقة بلوائح أوضاع اللاعبين والانتقالات بحثًا عن آلية عمل أفضل على المستوى الدولي.

وأتى ذلك بعدما وافقت لجنة فيفا لأصحاب المصالح يوم الجمعة الماضي على 5 عناصر ضمن الإصلاحات المنتظرة في المرحلة الثالثة من آلية الإصلاح التي يتم العمل عليها حاليًا.

وستكون الإصلاحات كما يلي:

1) الانتقال الدولي للاعبين دون السن

الاستثناء الإنساني: لفحص الاستثناء الإنساني في المادة 19 من اللوائح الخاصة بأوضاع اللاعبين والانتقالات وما إذا كان يمكن تطبيقه بشكل أكثر مرونة أو تحديثه ليعكس حالات "الحياة الواقعية" المرفوضة.

الاختبارات: لاستكشاف إطار تنظيمي للاختبارات من أجل توفير اليقين القانوني وحماية اللاعبين دون السن (وجميع لاعبي كرة القدم) من الاستغلال.

الأكاديميات الخاصة: لاستكشاف إمكانية مراجعة وتحديث تنظيم الأكاديميات الخاصة (التي تغطيها حاليًا المادة 19 مكرر من اللوائح الخاصة بأوضاع اللاعبين والانتقالات) التي تعمل خارج نطاق كرة القدم المنظمة.

الحماية: لاستكشاف إمكانية وجدوى الحد الأدنى من معايير الحماية للاعبين دون السن الذين ينتقلون دوليًا.

2) قوائد الأندية (الإعارات)

لمكافحة اكتناز اللاعبين، وافق أصحاب المصلحة على قواعد جديدة للإعارة في فبراير 2020. ومع ذلك، تم تأجيل إدخال هذه القواعد بسبب جائحة COVID-19. وافق مجلس الخدمات المالية على تنفيذ قواعد الإعارة الجديدة اعتبارًا من 1 يوليو 2022.

وتنص قواعد الإعارة الجديدة على وضع جدول زمني مدته 3 سنوات من أجل تقليل عدد الإعارات للاعبين من سن 22 سنة أو أكثر ليكون 8 ثم 6 لاعبين على المستوى الدولي وبعد ذلك طالب الاتحادات المحلية بتطبيق نفس الأمر على المستوى المحلي ولا يتم إعارة أكثر من 3 لاعبين بين ناديين اثنين.

3) فترات التسجيل (باب الانتقالات)

تطبيق مرن لآلية تحديد وقت فترات التسجيل: يجب السماح بالمرونة فيما يتعلق بالوقت المخصص لفترات التسجيل في كل موسم.

أجندة اتحاد الكرة: إعادة تحديد العلاقة بين: (1) تاريخ بدء الموسم ؛ (2) تاريخ بدء المنافسة (الدوري) المحلي ؛ و (3) افتتاح وإغلاق أول فترة تسجيل في الموسم.

نهاية فترات التسجيل: لاستكشاف المزيد من الاحتمالات للاعبين غير المسجلين لدى أندية للتسجيل خارج فترات التسجيل.

4) التنظيم المالي

إرشادات الحوكمة المالية: لاستكشاف إمكانية التوصية بإرشادات الحوكمة المالية العالمية لتحفيز الاستدامة المالية والاستقرار، وتدابير حوكمة الدنيا للنادي وشفافية التدفقات المالية داخل نظام انتقالات كرة القدم.

العواقب المالية في حالات خرق العقد: لاستكشاف ما إذا كانت العواقب المالية المحددة في المادة 17 من اللوائح الخاصة بأوضاع اللاعبين والانتقالات توفر حماية كافية لتحقيق أهداف نظام انتقالات كرة القدم.

5) مسائل تنظيمية أخرى

احترام اتفاقيات المفاوضة الجماعية (CBAs): تم الاتفاق على فحص أسبقية اتفاقيات العمل الجماعية (عند الإشارة إلى مسائل العمل) التي تم التفاوض عليها بشكل صحيح من قبل أرباب العمل وممثلي الموظفين على المستوى المحلي وفقًا للقانون الوطني، في سياق اللوائح الخاصة بأوضاع اللاعبين والانتقالات.

السبب الرياضي العادل: تقييم المادة 15 من اللوائح الخاصة بأوضاع اللاعبين والانتقالات، التي تسمح للاعب بإنهاء عقد عن طريق "سبب رياضي عادل" ، وعلى وجه الخصوص، ما إذا كان يستمر في تحقيق غرضه الأصلي.

تسجيل اللاعبين: فحص الإطار التنظيمي الذي يحكم التسجيل، بهدف توفير اليقين القانوني والشفافية في عدة عناصر.