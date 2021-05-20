طبيب نادي سيراميكا كليوباترا يكشف طبيعة إصابة رجب بكار

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

كشف رئيس الجهاز الطبي لفريق سيراميكا كليوباترا، فريد رضوان، طبيعة الإصابة التي لحقت بالظهير الأيمن لناديه رجب بكار.

وأشار رئيس الجهاز الطبي لسيراميكا كليوباترا، عبر بيان رسمي صادر عن ناديه اليوم الخميس، إلى أن الأشعة التي خضع لها رجب بكار، تُشير إلى إصابته بتمزق في العضلة الأمامية.

وأشار نادي سيراميكا كليوباترا، عبر البيان ذاته، إلى أن اللاعب سيخوض تدريبات تأهيلية تحت إشراف الجهاز الطبي، الذي وضع برنامجًا تأهيليًا للاعب لتجهيزه خلال الفترة القادمة بشكل يساعد على عودته سريعًا للمباريات.

ويستعد سيراميكا كليوباترا لمواجهة نظيره إنبي، مساء يوم الأربعاء المقبل على استاد السويس، ضمن مباريات الجولة الثالثة والعشرين من دوري WE.