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بيراميدز يصل إلى نيجيريا استعداداً لمباراة أنيمبا

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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

وصل فريق بيراميدز، اليوم الخميس، إلى مدينة بورت هاركوت النيجيرية؛ استعداداً لخوض مباراته المقبلة أمام نظيره أنيمبا بالكونفدرالية.

ووصلت بعثة بيراميدز على متن طائرة خاصة؛ حيث ترغب إدارة النادي في توفير الوقت والجهد على اللاعبين وأفراد الفريق قبل المباراة.

ويلتقي بيراميدز نظيره أنيمبا، في الثالثة عصر يوم الأحد المقبل على استاد أنيمبا ضمن منافسات إياب دور ربع نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

يُذكر أن بيراميدز قد أنهى مباراة الذهاب في القاهرة بالفوز برباعية مقابل هدف أمام أنيمبا.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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