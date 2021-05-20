جدول مواعيد مباريات اليوم الخميس 20 مايو والقنوات الناقلة للبث المباشر

تعرف على جدول مواعيد مباريات اليوم الخميس 20 مايو وشاهد كذلك القنوات الناقلة للبث المباشر لكل مباراة. ستقام ثلاث مباريات في الدوري السعودي للمحترفين ومثلهم في البطولة المغربية المحترفة وثلاث مباريات في الدوري المصري الممتاز.

تتجه أنظار عشاق البطولة المغربية الاحترافية نحو مشاهدة مباراة الملعب الشرفي بمدينة وجدة لمتابعة مواجهة المولودية الوجدية مع الرجاء البيضاوي، في تمام الساعة 18:15 بتوقيت جرينيتش، وهو نفس توقيت مباراة النصر والرائد في الدوري السعودي للمحترفين.

وستنطلق مباراة الزمالك وطلائع الجيش في الدوري المصري الممتاز بعد ساعة واحدة من مباراة الرجاء المغربي، في تمام الساعة 19:00 بتوقيت جرينيتش، التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

كما توجد أربع مباريات في الدوري الليبي، لعل أبرزها بين الاتحاد والسويحلي، وشباب الجبل والنصر، وجميعها في نفس التوقيت عند الساعة 14:00 بتوقيت جرينيتش.

وتستكمل مباريات الجولة الخامسة من دور مجموعات بطولتي كوبا ليبرتادوريس وكوبا سود أميريكانا في قارة أميركا اللاتينية بـ3 مباريات في ليبرتادوريس، و7 مباريات في سود أميريكانا.

وستقام جميع المباريات في الساعات الأولى من صباح اليوم التالي بتوقيت الوطن العربي، لعل أبرزها بين بوكا جونيورز الارجنتيني وبرشلونة جواياكويل الاكوادوري في المجموعة الثالثة بكأس الليبرتادوريس على ملعب لابوموبونيرا، وبين نيولز أولد بويز الأرجنتيني وبالستينو التشيلي في سود أميريكانا على ملعب مارسيلو بيلسا.

نستعرض معكم في السطور التالية مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة لـ البث المباشر.

موعد مباراة الاتحاد ضد أبها

تنطلق مباراة الاتحاد ضد أبها في الجولة 28 من الدوري السعودي عند الساعة 16:15 بتوقيت جرينيتش، 19:15 بتوقيت السعودية، وتقام على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية في المحالة، وينقل البث المباشر على القناة الرياضية السعودية 2 بصوت المعلق الرياضي عيسى الحربين.

موعد مباراة الوحدة ضد ضمك

تنطلق مباراة الوحدة ضد ضمك في الجولة 28 من الدوري السعودي عند الساعة 16:30 بتوقيت جرينيتش، 19:30 بتوقيت السعودية، وتقام على استاد مدينة الملك عبد العزيز الرياضية في مكة المكرمة، وينقل البث المباشر على القناة الرياضية السعودية 3 بصوت المعلق الرياضي عبد العزيز هوساوي.

موعد مباراة النصر ضد الرائد

تنطلق مباراة النصر ضد الرائد في الجولة 28 من الدوري السعودي عند الساعة 18:00 بتوقيت جرينيتش، 21:00 بتوقيت السعودية، وتقام على ملعب مرسول بارك في العاصمة الرياض، وينقل البث المباشر للمباراة على قناة السعودية الرياضية 1 بصوت المعلق الرياضي عبد الله الحربي.

موعد مباراة اتحاد طنجة ضد الفتح الرباطي

تنطلق مباراة اتحاد طنجة والفتح الرباطي في الجولة 18 من الدوري المغربي للمحترفين عند الساعة 16:00 بتوقيت جرينيتش، وتقام على ملعب ابن بطوطة في مدينة طنجة، وينقل البث المباشر للمباراة على القناة الرياضية المغربية بصوت المعلق الرياضي خليل فايد.

موعد مباراة الرجاء ضد مولودية وجدة

تنطلق مباراة الرجاء ضد مولودية وجدة في الجولة 18 من الدوري المغربي عند الساعة 18:15 بتوقيت جرينيتش، وتقام على الملعب الشرفي بمدينة وجدة، وينقل البث المباشر للمباراة على القناة الرياضية المغربية بصوت المعلق الرياضي محمد العدالي.

موعد مباراة الجيش الملكي ضد نهضة الزمامرة

تنطلق مباراة الجيش الملكي ضد نهضة الزمامرة في الدوري المغربي للمحترفين عند الساعة 20:30 بتوقيت جرينيتش، وتقام على ملعب الأمير مولاي عبد الله في مدينة الرباط، وينقل البث المباشر للمباراة على القناة المغربية الرياضية بصوت المعلق عادل المسعودي.

موعد مباراة غزل المحلة ضد الجونة

تنطلق مباراة غزل المحلة ضد الجونة في الجولة 23 من الدوري المصري الممتاز عند الساعة 17:00 بتوقيت جرينيتش، 19:00 بتوقيت مصر، وتقام على ملعب خالد بشارة في منتجع الجونة بمدينة الغردقة، وينقل البث المباشر للمباراة على قناة أون تايم سبورتس 2 بصوت المعلق الرياضي محمد الكواليني.

موعد مباراة المصري البورسعيدي ضد الاتحاد السكندري

تنطلق مباراة المصري البورسعيدي ضد الاتحاد السكندري في الجولة 23 من الدوري المصري عند الساعة 19:00 بتوقيت جرينيتش، 21:00 بتوقيت مصر، وتقام على ستاد الاسكندرية الدولي، وينقل البث المباشر للمباراة على قناة أون تايم سبورت 2 بصوت بلال علام.

موعد مباراة الزمالك ضد طلائع الجيش

تنطلق مباراة الزمالك ضد طلائع الجيش في الجولة 23 من الدوري المصري عند الساعة 19:00 بتوقيت جرينيتش، 21:00 بتوقيت مصر، وتقام على ستاد القاهرة الدولي، وتنقل في بث مباشر عبر قناة أون تايم سبورت 1 بصوت المعلق الرياضي أيمن الكاشف.

مباريات الدوري الليبي الممتاز

شباب الجبل ضد النصر

الصداقة ضد التعاون

الاتحاد ضد السويحلي

الخمس ضد الأولمبي

مباريات الدوري المصري الدرجة الثانية

المنصورة ضد الأولمبي

بلدية المحلة ضد كفر الشيخ

الرجاء المطروحي ضد ألعاب دمنهور

بني عبيد ضد الجزيرة مطروح

بيلا ضد حرس الحدود

سبورتنج ضد مالية كفر الزيات

الحمام ضد أبو قير للأسمدة

موعد مباراة بوكا جونيورز ضد برشلونة جواياكويل

تنطلق مباراة بوكا جونيورز ضد برشلونة جواياكويل في الجولة الخامسة من المجموعة الثالثة بدور مجموعات كوبا ليبرتادوريس عند الساعة 00:00 بتوقيت جرينيتش صباح الجمعة، 2:00 صباحًا بتوقيت مصر، 3:00 فجرًا بتوقيت السعودية، وتقام على ملعب لابوموبونيرا بمدينة بوينس آيرس الأرجنتينية، وتنقل على قناة بي إن سبورتس HD4 بصوت المعلق عامر الخوذيري، بالاضافة إلى قناة سبورت Tv2 البرتغالية وآرينا سبورت 1 الكرواتية.

موعد مباراة نيولز أولد بويز ضد بالستينو

تنطلق مباراة نويلز أولد بويز ضد بالستينو في الجولة الخامسة بالمجموعة السادسة من بطولة كوبا سود اميريكانا عند الساعة 22:15 بتوقيت جرينيتش، 00:15 صباحًا بتوقيت مصر، وتقام على ملعب مارسيلو بيلسا في مدينة روساريو الأرجنتينية، وتنقل في بث مباشر على قناة بي إن سبورتس HD2 بصوت المعلق الرياضي محمد السعدي.

كيفية مشاهدة جميع المباريات؟

لن تحتاج لنقل تركيزك من على القمر الصناعي نايل سات المجاني من أجل مشاهدة جميع المباريات ، حيث ستبث معظم المواجهات على قنوات مفتوحة مثل القنوات الرياضية السعودية والمغربية وأون تايم سبورت المصرية، إلا إذا أردت متابعة مباريات ليبرتادوريس وسود أميريكانا ستضطر وقتها للانتقال إلى بي إن سبورت من أجل مشاهدة مباراتي بوكا ونيولز أولد بويز.