مشاهدة مباراة الاتحاد وأبها في الدوري السعودي بث مباشر رابط كورة لايف

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر كورة لايف مشاهدة مباراة الاتحاد وأبها فى الدوري السعودي، ضمن مباريات اليوم الخميس 20 مايو 2021، لحساب الجولة 28.

يستضيف ستاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية (المحالة) مباراة أبها والاتحاد فى دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ويتطلق النمور لتحقيق الفوز بعد التعثر مرتين في التعادل مع الباطن بدون أهداف وأمام ضمك بهدف لمثله في آخر جولتين.

ويحتل فريق اتحاد الجدة المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 47 نقطة بفارق نقطة واحدة عن الشباب ثاني الترتيب وفي حال فاز العميد وتعثر الليوث سيقتنص منه المركز الثاني.

على الجانب الآخر يحتل صاحب الضيافة فريق أبها المركز الثاني عشر بجدول الترتيب برصيد 34 نقطة بفارق نقطة واحدة عن القادسية صاحب المركز الحادي عشر، وبفارق نقطتين عن صاحب المركز التاسع فريق الفيصلي.

وفاز الاتحاد مرةً واحدة فقط في آخر 6 مباريات ضد أندية عسير بدوري المحترفين السعودي، في المقابل فاز أبها في 4 من آخر 6 مباريات ضد أندية جدة في دوري المحترفين السعودي.

يذكر ان مواجهة الفريقين بالدور الاول فى الدوري السعودي (الجولة 13) قد شهدت فوز مثير لفريق أبها فى الدقائق القاتلة من زمن المباراة بفضل هدف اللاعب كارلوس ستراندبيرج، فى المباراة التي أقيمت يوم 14-1-2021، على ستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة).

تنطلق صافرة بداية مباراة الاتحاد وأبها فى تمام الساعة 18:15 بتوقيت مصر، 19:15 بتوقيت السعودية، 16:15 بتوقيت جرينتش.

تنقل مباراة الاتحاد وأبها فى الدوري السعودي على القناة السعودية الرياضية، ويتولي مهمة التعليق عليها المعلق الرياضي “عيسي الحربين”.

أبها (1-2) الاتحاد

الدوري السعودي (الجولة 28)

ستاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية (المحالة)

جارية الآن

تشكيلة الاتحاد اليوم | مارسيلو جروهي _ أحمد حجازي _ عمر هوساوي _ سعود عبد الحميد _ مهند الشنقيطي _ عبدالإله المالكي _ كريم الأحمدي _ جاري رودريجيز _ رومارينهو _ عبد العزيز البيشي _ بريجوفيتش.

تشكيلة أبها اليوم | عبد العالي المحمدي _ ساري عمرو _ أمين عطوشي _ مهدى جيان تاهرات _ فهد محمد الجميعة _ سعود سعد زيدان _ كريم العواضي _ عبد الرحمن البركة _ عبدالله إبراهيم القحطاني _ كارلوس ستراندبيرج _ صالح العمري.

أحداث المباراة

الدقيقة (7) جول – “الكساندر بيروجوفيتش” يفتتح التسجيل للاتحاد

الدقيقة (35) جول – “صالح العمري يتعادل لأبها من ضربة جزاء

الدقيقة (42) جول – “عبدالإله المالكي” يتقدم للاتحاد

اقرأ ايضا